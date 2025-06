Mbappé torna in gruppo dopo il ricovero, ma preoccupano le sue condizioni

Il numero 9 dei Blancos è tornato ad allenarsi dopo il ricovero per gastroenterite. I tifosi notano un forte dimagrimento: la sua consueta forma fisica ora è tutta da recuperare

Silvia Cannas Simontacchi 24 giugno - 16:15

Kylian Mbappé è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il ricovero per una gastroenterite acuta che lo ha colpito duramente nei giorni scorsi. Il fuoriclasse francese, da poco trasferitosi al Real Madrid, ha raggiunto i compagni negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, ma il suo debutto è stato rimandato a causa dei problemi fisici che lo hanno costretto prima a un breve soggiorno in ospedale, poi all’isolamento in albergo per diversi giorni.

Mbappé: le sue condizioni post ricovero — Dopo una settimana lontano dal campo e con pochissimo apporto calorico, il suo fisico ha mostrato evidenti segni di sofferenza. I tifosi hanno notato il cambiamento dalle immagini diffuse dal club: Mbappé appare visibilmente dimagrito, con una muscolatura meno tonica rispetto al solito. Sebbene non sia ancora pronto per tornare a pieno ritmo, il campione ha voluto comunque unirsi ai compagni in palestra, iniziando con esercizi leggeri per recuperare gradualmente la condizione fisica.

La sua trasformazione fisica ha fatto il giro dei social e preoccupato i tifosi, che non lo vedevano così asciutto da anni, forse addirittura dai tempi dell'esordio con il Monaco. I medici del club lo stanno seguendo passo dopo passo per aiutarlo a recuperare le energie e la massa muscolare perduta, ma è ancora presto per parlare di un rientro in campo.

Mbappé: quando potrà rientrare Xabi Alonso non ha ancora deciso se potrà contare su di lui per l’ultima partita dei Blancos del girone del Mondiale per Club o se dovrà attendere la fase a eliminazione diretta. Quel che è certo è che il recupero di Mbappé sarà graduale e monitorato con grande attenzione. Dopo una settimana difficile, il peggio sembra passato, ma la strada per tornare al top è ancora lunga.