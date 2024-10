Memphis Depay potrebbe lasciare il Corinthians dopo solo un mese

Secondo quanto riportato da Finances of Sport, il contratto di Depay in scadenza nel 2026, potrebbe essere rescisso a causa dei gravi problemi finanziari dello sponsor principale del Corinthians, Esportes da Sorte. Questa società è infatti sotto inchiesta da parte del governo brasiliano per presunte attività criminali, e le sue operazioni sono state momentaneamente sospese. Con gran parte dello stipendio di Depay coperto proprio da Esportes da Sorte, il club rischia di non poter coprire l’ingaggio dell’attaccante.