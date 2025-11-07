Yamal ha solo 18 anni

Come prima cosa, il procuratore portoghese ha voluto sottolineare che il giovane del Barca ha solo 18 anni e gli occhi di tutto il mondo addosso. Tanta pressione, troppa. "Non capisco tutto questo clamore attorno a Lamine. Abbiamo tutti avuto 18 anni e siamo stati giovani una volta. Come ha detto il presidente Laporta, quello che dovremmo fare è sostenerlo e aiutarlo il più possibile, perché è una grande risorsa per il club". Mendes ha poi aggiunto che la pressione che c'è su di lui è veramente tanta. Secondo lui, inoltre, sarebbe giusto e necessario concentrarsi solo su quello che Yamal fa nel campo da calcio: "Lamine è il giocatore di cui tutti parlano in tutto il mondo; c'è consenso sul fatto che sia un grande calciatore, sia ora che in futuro. Il fatto che tutti ti prestino attenzione è anche una grande responsabilità e un'enorme pressione. Sta gestendo la situazione molto bene e dobbiamo continuare ad aiutarlo, e un modo per farlo è concentrarci esclusivamente sul suo lavoro".