Il famoso procuratore Jorge Mendes parla di Yamalsulle pagine di Mundo Deportivo in una lunghissima intervista. Il 18enne, stella del Barcellona, è sempre al centro dell'attenzione: per quanto fa in campo e spesso anche per situazioni fuoricampo. Mendes, che fu il procuratore anche di Cristiano Ronaldo e Mourinho, ritiene che «Yamal debba essere sostenuto e aiutato» e che «potrebbe diventare il migliore del mondo nei prossimi due decenni».
LE DICHIARAZIONI
Mendes su Yamal: “Al Barcellona può diventare il migliore del mondo per 20 anni”
Yamal ha solo 18 anni—
Come prima cosa, il procuratore portoghese ha voluto sottolineare che il giovane del Barca ha solo 18 anni e gli occhi di tutto il mondo addosso. Tanta pressione, troppa. "Non capisco tutto questo clamore attorno a Lamine. Abbiamo tutti avuto 18 anni e siamo stati giovani una volta. Come ha detto il presidente Laporta, quello che dovremmo fare è sostenerlo e aiutarlo il più possibile, perché è una grande risorsa per il club". Mendes ha poi aggiunto che la pressione che c'è su di lui è veramente tanta. Secondo lui, inoltre, sarebbe giusto e necessario concentrarsi solo su quello che Yamal fa nel campo da calcio: "Lamine è il giocatore di cui tutti parlano in tutto il mondo; c'è consenso sul fatto che sia un grande calciatore, sia ora che in futuro. Il fatto che tutti ti prestino attenzione è anche una grande responsabilità e un'enorme pressione. Sta gestendo la situazione molto bene e dobbiamo continuare ad aiutarlo, e un modo per farlo è concentrarci esclusivamente sul suo lavoro".
I consigli di Mendes a Yamal—
Nell'intervista, il procuratore ha parlato di Lamine come di un calciatore e una persona unica: "Lamine è unico, non lo si può paragonare a nessuno". Subito dopo, però, gli ha suggerito dei consigli, ha indicato degli esempi da seguire: "Ci sono giocatori come Leo Messi e Cristiano Ronaldo che sono modelli per tutti, per la professionalità con cui hanno condotto la loro carriera, per ciò che hanno raggiunto e perché continuano a giocare ad alti livelli anche oggi. Un altro grande esempio è Iniesta." Infine, conclude dichiarando che il Barcellona è il posto adatto per diventare il migliore del mondo. E che lui può diventare il migliore, anzi può esserlo per tanti anni: "Deve continuare a crescere per diventare il miglior giocatore dei prossimi due decenni e non solo il migliore per quattro o cinque anni. È in un grande club come il Barcellona, che è il posto migliore per raggiungere i suoi obiettivi", termina.
