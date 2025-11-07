derbyderbyderby calcio estero Mendes su Yamal: “Al Barcellona può diventare il migliore del mondo per 20 anni”

Mendes su Yamal: “Al Barcellona può diventare il migliore del mondo per 20 anni”

Mendes su Yamal: “Al Barcellona può diventare il migliore del mondo per 20 anni” - immagine 1
In una intervista al Mundo Deportivo il famoso procuratore ha detto la sua sul talento che è sulla bocca di tutti
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

Il famoso procuratore Jorge Mendes parla di Yamalsulle pagine di Mundo Deportivo in una lunghissima intervista. Il 18enne, stella del Barcellona, è sempre al centro dell'attenzione: per quanto fa in campo e spesso anche per situazioni fuoricampo. Mendes, che fu il procuratore anche di Cristiano Ronaldo e Mourinho, ritiene che «Yamal debba essere sostenuto e aiutato» e che «potrebbe diventare il migliore del mondo nei prossimi due decenni».

Mendes su Yamal: “Al Barcellona può diventare il migliore del mondo per 20 anni”- immagine 2
Jorge Mendes. (Photo by Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images)

Yamal ha solo 18 anni

Come prima cosa, il procuratore portoghese ha voluto sottolineare che il giovane del Barca ha solo 18 anni e gli occhi di tutto il mondo addosso. Tanta pressione, troppa. "Non capisco tutto questo clamore attorno a Lamine. Abbiamo tutti avuto 18 anni e siamo stati giovani una volta. Come ha detto il presidente Laporta, quello che dovremmo fare è sostenerlo e aiutarlo il più possibile, perché è una grande risorsa per il club". Mendes ha poi aggiunto che la pressione che c'è su di lui è veramente tanta. Secondo lui, inoltre, sarebbe giusto e necessario concentrarsi solo su quello che Yamal fa nel campo da calcio: "Lamine è il giocatore di cui tutti parlano in tutto il mondo; c'è consenso sul fatto che sia un grande calciatore, sia ora che in futuro. Il fatto che tutti ti prestino attenzione è anche una grande responsabilità e un'enorme pressione. Sta gestendo la situazione molto bene e dobbiamo continuare ad aiutarlo, e un modo per farlo è concentrarci esclusivamente sul suo lavoro".

Mendes su Yamal: “Al Barcellona può diventare il migliore del mondo per 20 anni”- immagine 3
Lamine Yamal. (Foto presa dal profilo Instagram ufficiale fcbarcelona)

I consigli di Mendes a Yamal

Nell'intervista, il procuratore ha parlato di Lamine come di un calciatore e una persona unica: "Lamine è unico, non lo si può paragonare a nessuno". Subito dopo, però, gli ha suggerito dei consigli, ha indicato degli esempi da seguire: "Ci sono giocatori come Leo Messi e Cristiano Ronaldo che sono modelli per tutti, per la professionalità con cui hanno condotto la loro carriera, per ciò che hanno raggiunto e perché continuano a giocare ad alti livelli anche oggi. Un altro grande esempio è Iniesta." Infine, conclude dichiarando che il Barcellona è il posto adatto per diventare il migliore del mondo. E che lui può diventare il migliore, anzi può esserlo per tanti anni: "Deve continuare a crescere per diventare il miglior giocatore dei prossimi due decenni e non solo il migliore per quattro o cinque anni. È in un grande club come il Barcellona, ​​che è il posto migliore per raggiungere i suoi obiettivi", termina.

