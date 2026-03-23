La tanto chiacchierata punizione di Leo Messi contro i New York City ha scritto un altro piccolo tassello di storia moderna del calcio. La realizzazione dell'argentino è la 71esima in carriera da calcio piazzato, che lo pone nella speciale classifica delle punizioni segnate al secondo posto, terzo Pelé a quota 70, mentre in testa a rischio c'è Juninho che si è fermato a 76.

Leo Messi supera Pelé, il record di Juninho è a rischio e dista sei lunghezze

Sono 901 i gol in carriera per Leo Messi, che nella sfida vinta contro i New York City si è messo ancora una volta in mostra tra giocate e colpi di classe. Al centro della discussione, proprio la punizione che gli ha permesso di scavalcare Pelé. Sotto accusa ci è finito Matt Freese, il portiere avversario, che in modo molto goffo è riuscito a subire gol da un tiro tutt'altro che irresistibile della Pulce.