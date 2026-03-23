La tanto chiacchierata punizione di Leo Messi contro i New York City ha scritto un altro piccolo tassello di storia moderna del calcio. La realizzazione dell'argentino è la 71esima in carriera da calcio piazzato, che lo pone nella speciale classifica delle punizioni segnate al secondo posto, terzo Pelé a quota 70, mentre in testa a rischio c'è Juninho che si è fermato a 76.
MLS
Messi sorpassa Pelé: secondo nella classifica punizioni, solo Juninho davanti
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Leo Messi supera Pelé, il record di Juninho è a rischio e dista sei lunghezze—
Sono 901 i gol in carriera per Leo Messi, che nella sfida vinta contro i New York City si è messo ancora una volta in mostra tra giocate e colpi di classe. Al centro della discussione, proprio la punizione che gli ha permesso di scavalcare Pelé. Sotto accusa ci è finito Matt Freese, il portiere avversario, che in modo molto goffo è riuscito a subire gol da un tiro tutt'altro che irresistibile della Pulce.
La 71esima sarà sicuramente ricordata da Messi, come una delle più facili della sua carriera. Ma importante sotto più aspetti, oltre quelli personali, con questa rete l'argentino è riuscito a portare il risultato sul 2-2, prima del 2-3 finale da Micael al 74esimo minuto di gioco. Una vittori che lancia l'Inter Miami al terzo posto in classifica a 10 punti, a -3 dalla vetta.
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Sul fronte personale invece, per la Pulce, il record è difficile ma non impossibile. Servono altri cinque gol da punizione diretta per acciuffare Juninho, storico centrocampista del Lione, una in più il sorpasso. Nel mentre sui social si fa già il toto-pronostico di quando l'argentino possa arrivare in testa a questa speciale classifica. I più ottimisti parlano della possibilità che il primato possa arrivare nella fase finale della MLS, ovvero nei play-off.
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