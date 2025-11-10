L'argentino ha inoltre confessato il desiderio di poter tornare un giorno, non solo per salutare da giocatore, ma per chiudere davvero il cerchio con la città e con il club che gli ha cambiato la vita.

Federico Grimaldi 10 novembre - 12:38

Messi, ritorno a casa: visita segreta al nuovo Camp Nou — Lionel Messi è tornato a Barcellona, la città che per quasi vent’anni ha rappresentato la sua casa e la culla del suo mito. In gran segreto, l’argentino ha visitato il nuovo Camp Nou, lasciandosi avvolgere dalla nostalgia e dai ricordi delle sue infinite notti di gloria in blaugrana. Dopo la visita, Messi ha condiviso un messaggio toccante sui social, confessando quanto gli manchi quel luogo e quanto profondo resti il legame con la gente catalana. Ha raccontato di aver provato un’emozione unica nel tornare in quello stadio che gli ha regalato tutto e ha espresso il desiderio di poter rientrare un giorno, non solo per salutare, ma per chiudere davvero il cerchio con la città che lo ha reso leggenda.

Oggi Messi veste la maglia dell’Inter Miami, con cui continua a incantare i tifosi americani, ma nel cuore resta indissolubilmente legato alla sua Barcellona. Da quando, nell’estate del 2021, fu costretto a lasciare il club per motivi economici, il sogno di un ritorno non si è mai spento. La sua visita al Camp Nou ha riacceso una scintilla di speranza: quella di rivedere, anche solo per un’ultima volta, il numero 10 illuminare la notte catalana.

Il messaggio sui social: “Mi manca con tutto il cuore” — Dopo la visita, Messi ha condiviso sui social un messaggio carico di emozione che ha commosso milioni di tifosi. Ha scritto di essere tornato in un luogo che gli manca con tutto il cuore, dove è stato immensamente felice e dove i tifosi lo hanno fatto sentire la persona più felice del mondo. Ha aggiunto di sperare di poter tornare un giorno, non solo per salutare da giocatore, come non era riuscito a fare al momento dell’addio. Parole semplici ma profondissime, che raccontano il legame eterno tra Messi e Barcellona, e la nostalgia di un campione che, ovunque vada, continuerà a portare con sé un pezzo di Camp Nou nel cuore.