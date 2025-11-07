Dopo oltre 2 anni, il Barcellona è tornato a metter piede al Camp Nou . Questa mattina la formazione di Hansi Flick è scesa in campo per una sessione di allenamento a porte aperte di fronte a 20.000 tifosi, che hanno potuto così accomodarsi in anteprima nel rinnovato stadio dei blaugrana. Il numero uno del club Joan Laporta ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della seduta del prossimo ritorno della squadra al Camp Nou.

Da alcuni mesi, il Barça sta cercando di tornare al Camp Nou, ma mancava sempre l'autorizzazione da parte del Consiglio Comunale . Il ritorno, però, si sta avvicinando e nella giornata odierna il club catalano ha svolto un allenamento a porte aperte. Per l'occasione, dal campo ha parlato davanti ai tifosi il presidente Blaugrana Laporta, il quale ha toccato diversi argomenti tra cui la situazione stadio.

Ecco le sue parole: "La sensazione è buona perché mi hanno informato che non ci sono problemi. Faremo il punto della situazione, ma credo che potremmo già disputare una partita oggi. Stiamo aspettando l'ok per la Fase 1B in modo tale da poter accogliere 45mila spettatori. Non vediamo l'ora di farlo il prima possibile e puntiamo al ritorno per il giorno 22. All'Olimpico abbiamo avuto ottimi risultati, ma il Camp Nou è il nostro stadio ed alcuni non c'avevano mai messo piede e sono rimasti impressionati. Con 45mila spettatori, si rispetterebbe il budget di 1.025 miliardi di euro. Quando arriveremo a 62mila, i risultati saranno migliori".