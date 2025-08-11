Nelle prossime ore, la federazione messicana dovrebbe pronunciarsi con provvedimenti disciplinari.

Federico Grimaldi 11 agosto - 18:02

Durante il match tra Juareze Tijuana, valido per la lega messicana femminile, due calciatrici sono state protagoniste di una violenta rissa in campo. Calci, manate, tentativi di presa al collo e persino capelli tirati: una sequenza scioccante che ha messo in difficoltà anche l'arbitro. Fortunatamente, ci hanno pensato le compagne a riportare la calma in campo e a smorzare la tensione. Intanto, la federazione messicana dovrebbe pronunciarsi in merito alla vicenda. Le due calciatrici rischiano provvedimenti disciplinari, che ne potrebbero compromettere il proseguo della stagione.

Caos in campo: la ricostruzione dei fatti e l'intervento dell'arbitro — Un episodio gravissimo ha macchiato il weekend di calcio femminile in Messico, durante la sfida di campionato tra Juarez e Club Tijuana. A metà del secondo tempo, un contrasto tra due giocatrici - Zuazua per Juarez e Martinez per Tijuana - è degenerato in una vera e propria rissa. Prima alcune spinte, poi manate, colpi proibiti e, infine, una scena che ha fatto il giro dei social: la calciatrice in maglia rossa ha afferrato per i capelli l’avversaria in maglia verde, strattonandola con forza. La situazione è rapidamente sfuggita di mano. L’arbitro ha provato a intervenire per dividere le due, ma è stata travolta dalla calca creata attorno allo scontro, al punto da essere quasi respinta via.

La rissa si è placata solo grazie all’intervento delle compagne di squadra, che hanno fisicamente separato le due protagoniste ormai fuori controllo. L’episodio ha sollevato polemiche e preoccupazioni, diventando virale online e attirando critiche sia sul comportamento delle giocatrici che sulla gestione della situazione. Nelle prossime ore, la federazione messicana dovrebbe pronunciarsi con provvedimenti disciplinari. Intanto, il calcio femminile continua a crescere in visibilità, ma episodi del genere rischiano di offuscarne l’immagine.