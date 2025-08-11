Durante il match tra Juareze Tijuana, valido per la lega messicana femminile, due calciatrici sono state protagoniste di una violenta rissa in campo. Calci, manate, tentativi di presa al collo e persino capelli tirati: una sequenza scioccante che ha messo in difficoltà anche l'arbitro. Fortunatamente, ci hanno pensato le compagne a riportare la calma in campo e a smorzare la tensione. Intanto, la federazione messicana dovrebbe pronunciarsi in merito alla vicenda. Le due calciatrici rischiano provvedimenti disciplinari, che ne potrebbero compromettere il proseguo della stagione.
Calcio Femminile
Messico, rissa shock nel campionato femminile: spinte, colpi e capelli tirati durante Juarez-Tijuana
Caos in campo: la ricostruzione dei fatti e l'intervento dell'arbitro—
Un episodio gravissimo ha macchiato il weekend di calcio femminile in Messico, durante la sfida di campionato tra Juarez e Club Tijuana. A metà del secondo tempo, un contrasto tra due giocatrici - Zuazua per Juarez e Martinez per Tijuana - è degenerato in una vera e propria rissa. Prima alcune spinte, poi manate, colpi proibiti e, infine, una scena che ha fatto il giro dei social: la calciatrice in maglia rossa ha afferrato per i capelli l’avversaria in maglia verde, strattonandola con forza. La situazione è rapidamente sfuggita di mano. L’arbitro ha provato a intervenire per dividere le due, ma è stata travolta dalla calca creata attorno allo scontro, al punto da essere quasi respinta via.
La rissa si è placata solo grazie all’intervento delle compagne di squadra, che hanno fisicamente separato le due protagoniste ormai fuori controllo. L’episodio ha sollevato polemiche e preoccupazioni, diventando virale online e attirando critiche sia sul comportamento delle giocatrici che sulla gestione della situazione. Nelle prossime ore, la federazione messicana dovrebbe pronunciarsi con provvedimenti disciplinari. Intanto, il calcio femminile continua a crescere in visibilità, ma episodi del genere rischiano di offuscarne l’immagine.
