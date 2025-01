Il fantasista colombiano, James Rodríguez, si è già preso il Club León: l'ex Rayo Vallecano subito decisivo su rigore contro l'FC Juárez

Sergio Pace Redattore 26 gennaio 2025 (modifica il 26 gennaio 2025 | 12:53)

James Rodríguez ha già lasciato il segno in Messico. Il 33enne fantasista colombiano, trasferitosi al Club León poco più di dieci giorni fa, non ci ha messo molto per far esultare di gioia i tifosi Verdiblancos. Nel terzo turno della Liga MX (Clausura) contro l'FC Juárez, il classe '91 ha risolto la sfida realizzando dagli undici metri il gol decisivo per la vittoria della sua squadra.

Il 19 gennaio James Rodríguez ha fatto il suo esordio in maglia biancoverde nella vittoria per 2-1 in trasferta contro l'Atlas. L'ex Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Monaco ed Everton (tra le altre) è entrato al 64' della ripresa sostituendo l'argentino ex Atalanta e Sampdoria, Emiliano Rigoni. Contro l'FC Juárez, invece, James è partito dal primo minuto agendo da trequartista alle spalle dell'attaccante Ettson Ayon. Al 50' l'ex Rayo Vallecano ha fatto centro su calcio di rigore e ha chiuso la sua partita al'80' venendo sostituito da Rodrigo Echeverria.

James Rodríguez si è già preso il León — In pochi giorni James Rodríguez ha conquistato il León. Alla seconda presenza con i Verdiblancos di Eduardo Berizzo il colombiano si è preso la fascia da capitano e ha portato i suoi alla seconda vittoria in campionato. Il numero 10 del León ha siglato il suo primo gol contro Juárez, peraltro risultato decisivo per la vittoria finale. Sembra, dunque, essersi già messo alle spalle la non indimenticabile esperienza al Rayo Vallecano.

James Rodríguez la scorsa estate era tornato in Europa dopo aver trascorso un anno in Brasile al San Paolo (2 gol e 4 assist in 22 presenze). Al Rayo Vallecano le cose non sono andate per come il fantasista colombiano si aspettasse, con un impiego col contagocce ed uno scarso feeling con l'ambiente. Tanto da racimolare appena 7 presenze complessive con i Rayistas (6 presenze in Liga, di cui una partita iniziata dal primo minuto). L'unico assist James lo ha confezionato nella vittoria per 3-2 del Rayo in trasferta contro l'Unionistas de Salamanca CF nel secondo turno di Copa del Rey il 4 dicembre.

Il colombiano ha servito l'assist decisivo per la rete del momentaneo 2-2 di Pedro Diaz. Insomma, pochissime gioie e tante ombre nei sei mesi vissuti al Rayo Vallecano. La separazione dal club spagnolo, attualmente dodicesimo in Liga con 26 punti, era diventate inevitabile e necessaria. Per ritrovare il sorriso ed una buona continuità di impiego in campo James ha così optato per il Messico.

James colonna della Colombia — Negli ultimi tre mesi l'ex Real e Bayern con la Colombia ha in pratica collezionato lo stesso numero di presenze con quelle raccolte con il Rayo Vallecano. Con i Cafeteros (29 gol complessivi in 112 gettoni) ha disputato le sfide valevoli per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro Perù, Argentina, Bolivia, Cile, Uruguay ed Ecuador. James è risultato decisivo nella vittoria per 2-1 contro l'Argentina il 10 settembre scorso offrendo l'assist a Yerson Mosquera per il vantaggio colombiano e realizzando la rete del definitivo 2-1 su rigore nel secondo tempo.

Il capitano e numero 10 ci ha messo lo zampino con un altro assist, stavolta per Luis Diaz, nella larga vittoria per 4-0 contro il Cile del 15 ottobre. In classifica la Colombia è al momento quarta con 19 punti alla pari dell'Ecuador, ad un punto di distanza dall'Uruguay secondo. In vetta comanda l'Argentina a quota 25 punti.