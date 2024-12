Grave incidente d’auto per Michail Antonio, il West Ham: “Preghiamo per lui”

Il West Ham conferma che Michail Antonio è rimasto coinvolto in un brutto incidente d'auto.

Lorenzo Maria Napolitano 7 dicembre 2024 (modifica il 7 dicembre 2024 | 18:10)

Una forte scossa ha colpito il mondo del calcio e della Premier League. Come riportato da diversi media inglesi nelle ultime ore, l'attaccante del West Ham Michail Antonio sarebbe stato coinvolto in un incidente stradale spaventoso. A confermare questa tragica notizia è stato proprio il club d'appartenenza del trentaquattrenne giamaicano.

La macchina dell'attaccante, una Ferrari, è stata completamente distrutta e accartocciata. Antonio sarebbe stato portato d'urgenza in ospedale e le sue condizioni sarebbero da monitorare giorno dopo giorno.

Michail Antonio has been involved in a serious car crash in Essex near London and got airlifted to hospital. Terrible news, hoping for the best 🤞🏼 pic.twitter.com/6zTCORkbQK

— Football Hub (@FootbalIhub) December 7, 2024

Il comunicato del club sui social — Di seguito vi proponiamo il comunicato con cui il West Ham ha comunicato il grave incidente del suo attaccante: "Il West Ham United può confermare che l’attaccante Michail Antonio è rimasto coinvolto oggi in un incidente stradale. In questo momento i pensieri e le preghiere di tutto il Club sono rivolti a Michail, alla sua famiglia e ai suoi amici. Il Club pubblicherà un aggiornamento a tempo debito”.

Club Statement

West Ham United can confirm striker Michail Antonio has today been involved in a road traffic accident.

The thoughts and prayers of everyone at the Club are with Michail, his family and friends at this time.

The Club will issue an update in due course. pic.twitter.com/v3ZNyR80fd

— West Ham United (@WestHam) December 7, 2024