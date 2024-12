Premier League, rinviata Everton-Liverpool: il derby non si giocherà per maltempo

Everton-Liverpool è stata ufficialmente rinviata a causa della Darragh che sta provocando non pochi disagi: di seguito tutti i comunicati ufficiali.

Alessia Gentile Redattore 7 dicembre 2024 (modifica il 7 dicembre 2024 | 10:53)

Niente da fare per il derby inglese: Everton-Liverpool è stata rinviata per ragioni di sicurezza, dal momento che i danni provocati dalla tempesta Darragh non permettono di svolgere l'evento in sicurezza. L'allerta vento è stata prolungata dalle autorità fino alle ore 6:00 di domani, domenica 8 dicembre, e ciò ha portato alla decisione presa di comune accordo.

Everton-Liverpool rinviata a causa della tempesta Darragh: le note ufficiali — L'agenzia di stampa ItalPress ha reso noto che: "Niente derby del Merseyside oggi. La sfida fra Everton e Liverpool che avrebbe aperto a Goodison Park la 15^ giornata di Premier League è stata rinviata per maltempo. A seguito dell'allerta meteo scattato per la tempesta Darragh. Quello di oggi sarebbe stato l'ultimo derby a Goodison Park visto che dal prossimo anno l'Everton si trasferirà nel nuovo stadio a Bramley-Moore". A questa comunicazione hanno fatto seguito poi anche i comunicati di entrambi i club.

More information on the postponement of today's Merseyside derby. https://t.co/wd3he7qHpM

Conferme sono infatti arrivate anche dalle società stesse. L'Everton, tramite i propri canali ufficiali, ha fatto sapere che: "La partita di Premier League dell'Everton contro il Liverpool, programmata per le 12.30 di oggi, sabato 7 dicembre, è stata rinviata. In seguito a una riunione del gruppo consultivo sulla sicurezza tenutasi questa mattina al Goodison Park. Riunione a cui hanno partecipato i dirigenti di entrambi i club, nonché i rappresentanti della polizia di Merseyside e del consiglio comunale di Liverpool. In questa è stato deciso che, a causa del rischio per la sicurezza nella zona dovuto alle forti raffiche di vento e all'allerta gialla per vento forte che rimarrà in vigore fino alle 6 di domenica, la partita di oggi dovrà essere rinviata per motivi di sicurezza".

We can confirm today’s Premier League fixture against Everton at Goodison Park has been postponed.

— Liverpool FC (@LFC) December 7, 2024

Dal canto suo, la squadra ospite: "Il Liverpool FC può confermare che la partita di Premier League di oggi contro l'Everton al Goodison Park, programmata per le 12.30, è stata rinviata. Ciò è dovuto alle condizioni meteorologiche avverse e ai forti venti. Condizioni che hanno causato anche gravi disagi alla circolazione nel Merseyside e nei dintorni. Sappiamo che questo sarà profondamente deludente per i tifosi. Ma la sicurezza dei tifosi, dello staff e dei giocatori è di fondamentale importanza".