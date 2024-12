Everton, Dyche in conferenza: “Liverpool? Vogliamo vincere e festeggiare con i tifosi”

Invece, su Dominic Calvert-Lewin, che quest'anno non sta trovando spesso la via della rete, Dyche ha spiegato: "Devi essere preparato a farti male per segnare gol, e penso che l'abbia fatto buttandosi lì dentro. Sono abbastanza sicuro che Craig Dawson sarebbe felice di dare via quegli autogol. È stata una buona prestazione di Dom e stava entrando nelle aree giuste per segnare gol".

Sul Liverpool di Slot e in vista dell'incontro, il tecnico s'è espresso in questi termini: "Speriamo di vincere il derby del Merseyside, vogliamo festeggiare per i nostri tifosi. Ciò che mi ha impressionato di Slot è che non ha portato enormi cambiamenti alla squadra, ha insegnato che non bisogna cambiare radicalmente tutto per andare ad un ritmo più alto. Sono efficaci e lo sono in modi diversi. Sarà una bella partita".