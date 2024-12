Everton-Liverpool, tante sorprese nel derby del Merseyside: le probabili formazioni

Liverpool

Il Liverpool, quindi, non si presenterà al completo al Goodison Park. Affronterà i Toffees sicuramente con il consueto 4-3-3, che tanto riesce a far girare bene i Reds. Nessuno dubbio sulla titolarità di Van Dijk in difesa, nonostante l'appuntamento in Champions League contro il Girona, martedì alle 18:45. Indubbio è anche il motore della squadra, ossia il terzetto che opera nella zona nevralgica del campo, composto dagli insostituibili Gravenberch e Alex Mac Allister. Ad affiancarli, ci sarà il numero 17 Curtis Jones. Nessun dubbio neanche in attacco: Salah è intoccabile e Cody Gakpo è in uno straordinario momento di forma. Non sta brillando, invece, l'uruguaiano Darwin Nuñez. Slot potrebbe decidere sia di dare spazio ad altri attaccanti, oppure di confermarlo sperando in un inversione del suo trend negativo.