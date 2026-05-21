Il tecnico spagnolo ripercorre le emozioni della storica vittoria della Premier League: tra i ringraziamenti alla sua squadra e i complimenti a Guardiola.
L'Arsenal vola in finale di Champions: l'esultanza di Arteta e Trossard
Dopo una lunghissima attesa durata 22 anni, l'Arsenal torna a trionfare in Premier League. Grazie al paregggio del Manchester City in casa del Bournemouth, i Gunners si sono laureati campioni d'Inghilterra. Questo grandioso traguardo porta senza ombra di dubbio la firma di Mikel Arteta. Il tecnico è stato capace di riportare la squadra londinese ai vertici del calcio dopo anni complicati. Lo spagnolo ha trasformato completamente la squadra sia dal punto di vista mentale che tecnico, creando un gruppo pronto a interrompere il dominio dei Citizens.
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La notte del trionfo lontano dai suoi ragazzi
Nella conferenza stampa che precende l'ultimo match della Premier League contro il Crystal Palace, Arteta ha raccontato le emozioni vissute nel giorno della conquista del titolo. Lo spagnolo ha spiegato di non aver visto la partita insieme a tutti i suoi ragazzi, ma che ha preferito vivere quei momenti con la sua famiglia: "Non ho parole per descrivere come mi sento, è stato tutto così fantastico. Non ero con i miei quella sera, volevo rimanere a casa. Ho fatto il mio solito barbecue e sentivo solo delle voci che provenivano dall'altra stanza. Poi ad un tratto è arrivato mio figlio che mi ha detto che avevamo vinto il titolo".
Inoltre, l'allenatore ha sottolineato come sia stata una sua scelta lasciare i giocatori da soli:" Ho deciso personalmente di lasciarli da soli, se ci fossi stato io, non avrebbero combinato tutto quel caos, è giusto che si siano divertiti e goduti il momento, sappiamo i sacrifici che abbiamo fatto per conquistare la Premier".
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Arteta e il rapporto con Pep GuardiolaNel corso della conferenza, Arteta ha dedicato anche parole di ringraziamento nei confronti del suo ex maestro, Pep Guardiola: "Ringrazierò per sempre Pep, mi ha dato l'opportunità di conoscere e capire tantissime cose del calcio.Ha avuto un ruolo fondamentale nel mio percorso, non posso che esaltarlo. Dobbiamo ringraziarlo tutti perchè grazie a lui tutti abbiamo alzato l'asticella. Negli ultimi anni ci abbiamo provato tanto, finalmente adesso ci siamo riusciti, è un sogno".
Ora però in casa Arsenal non c'è tempo per pensare a quello che è stato. Dopo aver riportato lo scudetto a casa, i Gunners devono affrontare la finale di Champions League che permetterebbe agli uomini di Arteta di entrare nella storia:" Ora bisogna godersi questo titolo fino a domenica, ma poi dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare alla grande sfida contro il Paris Saint- Germain, vogliamo scrivere la storia più bella di sempre. Ho fiducia nei miei, so cosa sono in grado di fare".
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