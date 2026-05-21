Dopo una lunghissima attesa durata 22 anni, l'Arsenal torna a trionfare in Premier League. Grazie al paregggio del Manchester City in casa del Bournemouth, i Gunners si sono laureati campioni d'Inghilterra. Questo grandioso traguardo porta senza ombra di dubbio la firma di Mikel Arteta. Il tecnico è stato capace di riportare la squadra londinese ai vertici del calcio dopo anni complicati. Lo spagnolo ha trasformato completamente la squadra sia dal punto di vista mentale che tecnico, creando un gruppo pronto a interrompere il dominio dei Citizens.

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La notte del trionfo lontano dai suoi ragazzi

LONDRA, INGHILTERRA - MAGGIO 18: Mikel Arteta, allenatore dell' Arsenal, celebra la vittoria nella partita di Premier League nel match tra Arsenal e Burnley all' Emirates Stadium il 18 Maggio, 2026 in Londra, Inghilterra. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Nella conferenza stampa che precende l'ultimo match della Premier League contro il Crystal Palace, Arteta ha raccontato le emozioni vissute nel giorno della conquista del titolo. Lo spagnolo ha spiegato di non aver visto la partita insieme a tutti i suoi ragazzi, ma che ha preferito vivere quei momenti con la sua famiglia: "Non ho parole per descrivere come mi sento, è stato tutto così fantastico. Non ero con i miei quella sera, volevo rimanere a casa. Ho fatto il mio solito barbecue e sentivo solo delle voci che provenivano dall'altra stanza. Poi ad un tratto è arrivato mio figlio che mi ha detto che avevamo vinto il titolo".

Inoltre, l'allenatore ha sottolineato come sia stata una sua scelta lasciare i giocatori da soli:" Ho deciso personalmente di lasciarli da soli, se ci fossi stato io, non avrebbero combinato tutto quel caos, è giusto che si siano divertiti e goduti il momento, sappiamo i sacrifici che abbiamo fatto per conquistare la Premier".

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Arteta e il rapporto con Pep Guardiola

Nel corso della conferenza, Arteta ha dedicato anche parole di ringraziamento nei confronti del suo ex maestro,: "Ringrazierò per sempre Pep, mi ha dato l'opportunità di conoscere e capire tantissime cose del calcio.. Dobbiamo ringraziarlo tutti perchè grazie a lui tutti abbiamo alzato l'asticella. Negli ultimi anni ci abbiamo provato tanto,".

MANCHESTER, INGHILTERRA - APRILE 19: Pep Guardiola, Allenatore del Manchester City, e Mikel Arteta, Allenatore dell' Arsenal,prima della partita di Premier League nel match tra Manchester City e Arsenal all' Etihad Stadium il 19 Aprile, 2026 in Manchester, Inghilterra. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Ora però in casa Arsenal non c'è tempo per pensare a quello che è stato. Dopo aver riportato lo scudetto a casa, i Gunners devono affrontare la finale di Champions League che permetterebbe agli uomini di Arteta di entrare nella storia:" Ora bisogna godersi questo titolo fino a domenica, ma poi dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare alla grande sfida contro il Paris Saint- Germain, vogliamo scrivere la storia più bella di sempre. Ho fiducia nei miei, so cosa sono in grado di fare".

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