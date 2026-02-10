Mirassol-Cruzeiro: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Mirassol-Cruzeiro in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

La sfida tra Mirassol-SP e Cruzeiro, in calendario per mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 23:00 allo Stadio Campos Maia, si annuncia come uno degli incroci più interessanti della terza giornata di Série A.

Il momento delle due squadre — Il momento delle due squadre è però molto diverso: il Cruzeiro arriva all’appuntamento in grande difficoltà, con zero punti conquistati nelle prime due gare, mentre il Mirassol-SP ha avviato il campionato con convinzione, raccogliendo quattro punti che lo collocano attualmente al quarto posto in classifica.

Il Mirassol-SP ha dato segnali positivi soprattutto tra le mura amiche, dove ha conquistato la vittoria all’esordio stagionale, confermando una buona organizzazione di gioco e una fase offensiva produttiva. Il bilancio parla di quattro reti segnate e tre incassate, numeri che raccontano una squadra equilibrata. Resta però l’incognita legata all’ultimo turno, chiuso con una sconfitta contro il Capivariano-SP, un risultato che potrebbe aver inciso sul morale del gruppo.

Situazione più complicata per il Cruzeiro, guidato da Tite, che ha iniziato la stagione nel peggiore dei modi. Due ko consecutivi e una differenza reti di 1 gol fatto e 6 subiti fotografano un avvio decisamente negativo. L’ultima vittoria, un 2-0 contro l’América-MG, rappresenta un possibile punto di svolta dal punto di vista psicologico, ma lo stato di forma generale resta ancora tutto da verificare.

Guardando ai precedenti tra le due formazioni, emerge un dato curioso: il Mirassol non è mai riuscito a battere il Cruzeiro, avendo collezionato finora un pareggio e una sconfitta. Un dettaglio che potrebbe pesare sull’aspetto mentale dei padroni di casa, chiamati non solo a superare l’ostacolo tecnico, ma anche a spezzare una tradizione storica sfavorevole.