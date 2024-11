Il centrocampista messicano Hector Herrera perde la testa e rivolge uno sputo all'arbitro: espulso dopo il richiamo del VAR.

Luca Paesano 5 novembre - 09:14

Clamoroso quanto successo nella scorsa notte durante il match dei playoff di Major League Soccer tra Houston Dynamo e Seattle Sounders. Protagonista, e non per gesti tecnici eclatanti, è stato il centrocampista messicano Hector Herrera, ben noto al calcio europeo per la lunga militanza con la maglia del Porto e per la parentesi con l'Atletico Madrid di Simeone. Il calciatore, contrariato per una decisione arbitrale, è sfilato di fianco al direttore di gara e, mentre questo era di spalle, ha rivolto uno spunto nella sua direzione. L'arbitro Armando Villarreal, inconsapevole di tutto ciò, è stato prontamente richiamato dal VAR e ha provveduto ad espellere il messicano.

MLS, follia Herrera: espulso dopo uno sputo all'arbitro — L'episodio è accaduto al 65' di Houston Dinamo vs Seattle Sounders, partita valida per i playoff di ritorno della MLS. Il punteggio era ancora in equilibrio sullo 0-0 quando Hector Herrera non ha preso affatto bene il cartellino giallo assegnatogli dall'arbitro dopo un fallo di gioco. Dopo aver mostrato platealmente il suo dissenso, il calciatore, evidentemente non sazio, ha deciso poi di andare oltre.

Passando di fianco all'arbitro Armando Villarreal mentre questo non lo guardava, il centrocampista si è voltato e ha sputato verso le gambe del direttore di gara senza centrarlo. Puntale è arrivato il richiamo del VAR, che ha avvisato l'arbitro dell'accaduto e lo ha invitato alla On Field Review. Dopo aver visto l'episodio, sono bastati pochi secondi per valutare il gesto e decidere di estrarre il cartellino rosso. Herrera ha lasciato così la propria squadra in dieci uomini. Il match è poi terminato sul risultato di 1-1, costringendo le due squadre ai calci di rigore. Nella lotteria, a trionfare dal dischetto sono stati i Seattle Sounders grazie all'errore di Schmitt al settimo tiro.