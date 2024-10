Messi-Cam, l'ultima invenzione della MLS

Per accedere alla Messi-Cam, sarà necessario registrarsi tramite la pagina TikTok della MLS e accedere con l'account creato. Anche l'Inter Miami , che ha ottenuto un posto al prossimo Mondiale per Club, offrirà la Messi-Cam sul proprio profilo. Con 74 punti raccolti in 37 partite, la squadra della Pulce argentina ha dominato la Eastern Conference, qualificandosi per la terza volta alla fase finale della lega dal debutto del club nel 2018. Quest'anno, puntano a superare il primo turno dei playoff per la prima volta nella la loro storia.