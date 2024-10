Messi da record, ma il capocannoniere della MLS è Benteke

Una settimana da sogno per Lionel Messi , prima trascinatore dell' Argentina nel 6-0 alla Bolivia , poi dell'Inter Miami nel 6-2 rifilato ai New England Revolution . Nella prima stagione completa in America il fuoriclasse argentino è stato decisivo con 20 reti e 17 assist nel successo in regular season (ad Est) del club della Florida, tuttavia le marcature realizzate non sono bastate per conquistare la classifica cannonieri.

Benteke: "A Good Year"

Christian Benteke è arrivato in MLS nel 2022 e in totale, ha messo a segno 40 gol in 74 partite da quando è negli Stati Uniti, con oltre la metà di questi realizzati solo nell'ultimo anno. Il 44% dei 52 gol stagionali del DC United portano la firma di Benteke, elogiato da Ally Mackay, direttore generale e responsabile del calcio del DC United:"Ogni volta che riesci a creare traguardi per il club, che siano personali o di squadra, è fantastico. Christian sarebbe il primo a dire che è uno sforzo di squadra e che non è tutto merito suo. Ha quell'umiltà per continuare a spingere il gruppo. Sono così felice per lui e penso che meriti pienamente questo premio. Il suo riconoscimento dei compagni di squadra dimostra che è anche uno sforzo di squadra, quindi sono molto felice per lui".