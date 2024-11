Riqui Puig sta mettendo a ferro e fuoco la MLS: lo spagnolo ha annientato i Colorado Rapids

Riqui Puig ha finalmente trovato il suo posto nel mondo e ora mette a ferro e fuoco la MLS registrando statische impressionanti.

Lorenzo Maria Napolitano 2 novembre 2024 (modifica il 2 novembre 2024 | 09:48)

Gli amanti de La Liga ricorderanno sicuramente il talento inesploso Riqui Puig, probabilmente arrivato in prima squadra nel peggior momento possibile della storia del Barcellona. Sotto la guida di Ronald Koeman furono in pochi a migliorare le proprie qualità, e furono, invece, diversi quelli che risentirono dei suoi metodi d'allenamento. Suarez, ad esempio, lasciò Barcellona anche e soprattutto per i tesissimi rapporti con l'allenatore olandese. I tifosi, peraltro, iniziarono a far pesare all'ex difensore blaugrana proprio il fatto di non essere riuscito a valorizzare una delle nuove promesse stelle del calcio spagnolo, Puig appunto.

Così, dopo pochissime presenze raccolte in 4 anni e addirittura meno gol realizzati, Puig decise di trasferirsi negli Stati Uniti e si accasò ai Los Angeles Galaxy, in California. Lì ha probabilmente perso la possibilità di giocare con la maglia della Spagna, ma ha sicuramente trovato nuova linfa. Lì, infatti, è straordinariamente decisivo, come si evince anche dalle ultime apparizioni contro i Colorado Rapids.

La rinascita di Riqui Puig — Puig, di fatto, è un centrocampista che può essere impiegato sia nella zona nevralgica del campo, che come dieci puro alle spalle della punta. Dunque, non è un centravanti; ma guardando le statistiche che ha registrato in questa stagione ciò non sembrerebbe affatto. Nella sola MLS ha totalizzato 13 gol e 10 assist in 29 presenze. Contribuisce quasi ad un gol a partita. Invece, nei Playoff della MLS Cup, sono addirittura 4 i gol realizzati in sole 2 partite. Dei risultati eccezionali per il centrocampista spagnolo, che ha contribuito significativamente a rendere i Los Angeles Galaxy una delle squadre più forti del Nord America.

Soffermandoci esclusivamente sulle ultime due apparizioni contro i Colorado Rapids, notiamo come Puig abbia letteralmente messo a ferro e fuoco la difesa avversaria: l'ex Barça ha segnato due gol nel match di questa notte, e altri due più un assist nell'incontro del 27 ottobre. Risultati eccezionali per un calciatore che è riuscito a trovare, nel corso della sua carriera, il suo posto nel mondo.

Roque Puig in azione con la maglia del Barcellona. (Foto di David Ramos/Getty Images)