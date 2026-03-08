Un Messi sempre più in versione goleador aiuta la sua Inter Miami a vincere: oltre 70.000 i tifosi accorsi per assistere alla stella argentina, avvicinandosi ancora alla spaventosa cifra di 900 gol in carriera.

Francesco Lovino Redattore 8 marzo - 12:20

Un altro gol che lo avvicina alla storia. Non che gli servano ancora attestati di stima o merito, Lionel Messidimostra però ancora che sa come si fa. Dopo gli elogi ricevuti dal presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, l'argentino è salito a quota 899 gol in carriera ed ha aiutato la sua Inter Miami nella vittoria a domicilio contro il DC United.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Lionel Messi, ancora tu Ben 72.076 spettatori, non stando più nella pelle, hanno acquistato il biglietto per gustarsi la rete che porta Messi a un passo - letteralmente - dalla leggenda. Lo stadio del D.C. United, l'Audi Field, ha una capienza di 20.000 posti. È stato, dunque, necessario giocare in un altro impianto per poter regalare il più possibile, a famiglie e bambini, la gioia di veder Messi giocare a pallone.

La scelta è ricaduta sull'M&T Bank Stadium, la casa dei Baltimore Ravens con sede a Baltimora. Andato di fatto tutto esaurito, lo stadio ha visto al diciassettesimo minuto la marcatura di Rodrigo de Paul, dunque il raddoppio di Lionel Messi. Solo in conclusione Tai Baribo ha provato a riaprire la contesa, senza esito. La gara è finita 1-2.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di GoldBet

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Le dichiarazioni di Mascherano — Come riporta Espn, l'allenatore dell'Inter Miami, Javier Mascherano, ha parlato a margine del match sottolineando come nessuna competizione verrà trascurata nel corso della stagione: "Siamo una squadra che deve competere in modo equo in ogni competizione. Per noi, la Champions League in questa prima metà di stagione è una competizione molto importante, e le daremo questo valore. Cercheremo di spingerci il più possibile, ma questo non significa che butteremo via le partite di campionato."

Con un Messi in questo stato di grazia, al sesto gol stagionale, l'obiettivo sembra alla portata. Neanche a dirlo, solamente Cristiano Ronaldo, in una rivalità che non sembra avere fine, ha già superato la soglia delle 900 reti in carriera. Anche l'argentino, però, sottolinea Mascherano, andrà gestito dato il fitto calendario: "Giocare ogni tre o quattro giorni è un grande problema, soprattutto in questa prima parte della stagione in cui abbiamo dovuto giocare sempre in trasferta. Anche questo è qualcosa da tenere a mente, e genera ancora più usura."

Per chi vuole seguire il calcio e gli eventi sportivi in tempo reale, esistono diverse piattaforme che permettono di guardare le partite in streaming.