Modric rinnova col Real Madrid e giocherà altri due derby con l’Atletico

Luka Modrić (Photo by David Ramos/Getty Images)

Modric è arrivato al Real Madrid nel 2012 e nelle sue dodici stagioni è diventato una leggenda della squadra e del calcio mondiale. Con il Real ha vinto 26 titoli: 6 Champions League, 5 Mondiali per club, 4 Supercoppe europee, 4 Campionati, 2 Copa del Rey e 5 Supercoppe spagnole. Modric è uno dei cinque giocatori che sono riusciti a vincere 6 Coppe dei Campioni. Il 38enne croato, inoltre, detiene il maggior numero di titoli nella storia del team madridista.

Modric a livello individuale

A livello individuale, Modric ha vinto il Pallone d'Oro nel 2018, il premio come miglior giocatore FIFA ed è stato nominato Giocatore dell'anno UEFA. Ha fatto parte del FIFA FIFPro World XI in 6 occasioni ed è stato nominato due volte miglior centrocampista della Champions League. Ha vinto una volta il Pallone d'Oro e una volta il Pallone d'Argento al Mondiale per Club.