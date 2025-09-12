Moldavia, il ct Clescenco si dimette dopo l’11-1 contro la Norvegia

L'allenatore lascia la panchina della Nazionale dopo 4 anni ed una quasi qualificazione agli Europei dello scorso anno

Jacopo del Monaco 12 settembre - 11:31

Dopo 4 anni alla guida della Moldavia, il commissario tecnico Serghei Clescenco ha rassegnato le dimissioni. La sua ultima partita alla guida della Nazionale è stata la sconfitta per 11-1 contro la Norvegia. L'unica rete dei moldavi, tra l'altro, è un autogol del difensore del Genoa Ostigard.

Clescenco lascia la panchina della Moldavia dopo 4 anni — Clescenco ha iniziato l'avventura in qualità di commissario tecnico della sua Nazionale quattro anni fa, quindi nel 2021. Nei sui anni alla guida della Moldavia, il tecnico classe 1972 non ha ottenuto grandissimi risultati, ma ha quasi sfiorato la qualificazione agli Europei dello scorso anno, poi vinti dalla Spagna di Lamine Yamal. La Nazionale moldava, tra l'altro, non vince una partita dallo 0-1 contro l'Andorra datato 16 novembre 2024 in occasione dell'ultima giornata dei gironi della Nations League.

Dopo quella vittoria, i moldavi hanno ottenuto un pareggio per 1-1 contro Gibilterra in amichevole e sei sconfitte, di cui 5 nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Nell'ultimo match, la Moldavia ha subito una pesantissima sconfitta contro la Norvegia, che ha segnato 11 gol di cui 5 portano la firma dell'attaccante del Manchester City Erling Haaland.

Visti i risultati non tanto soddisfacenti del suo mandato, Clescenco si è dimesso dalla Nazionale e la sua decisione sulle dimissioni è stata riportata tramite comunicato ufficiale sul sito della Federazione Calcistica moldava. Ecco le sue parole: "In questi 4 anni abbiamo vissuto tante emozioni insieme, alcune meno piacevoli, per le quali mi scuso, ma anche tante belle. Insieme siamo stati a un passo da una qualificazione storica a EURO 2024, insieme siamo stati promossi nella Lega C della Nations League.

In tutto questo tempo ho sentito il vostro sostegno, dei tifosi, dei giocatori, dello staff e della Federazione. Grazie a tutti per fiducia e sostegno. Nella vita ci sono alti e bassi, e credo che sia giunto il momento di un cambiamento, una decisione che ritengo appropriata sia per me che per la squadra. Auguro alla nazionale tanto successo nelle partite importanti che si disputeranno questo autunno! Forza Moldavia!"