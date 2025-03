Monaco e Nizza si giocano un posto in Champions: dove guardare la partita in diretta

Il derby della Costa Azzurra è pronto a regalare grandi emozioni. Oltre alla rivalità, le due squadre occupano la stessa zona di classifica. Il risultato di stasera potrebbe essere quindi determinante per il proseguio del campionato.

Alessandro Savoldi 29 marzo 2025 (modifica il 29 marzo 2025 | 10:57)

Monaco e Nizza si affrontano nel derby della Costa Azzurra. Appaiate al terzo posto con 47 punti, le due squadre si giocano una fetta importante di qualificazione alla prossima Champions League proprio nello scontro diretto.

La situazione di Monaco e Nizza — Il Monaco di Hütter è secondo in Ligue 1 per rendimento in casa, dopo il Psg. I biancorossi hanno infatti totalizzato 29 punti in 13 partite davanti al proprio pubblico e sicuramente faranno di tutto per sfruttare il fattore campo. Prima della sosta i monegaschi hanno totalizzato 7 punti in 3 partite, per cui vorranno proseguire il momento positivo nonostante la settimana di sosta. La squadra titolare è quasi al completo, fatta eccezione per gli infortuni di Teze e Balogun, con l’attaccante che è prossimo al rientro ma dovrà comunque assistere da fuori alla sfida di sabato sera.

Il Nizza di Haise arriva invece da un momento non felicissimo. Dopo un ottimo mese di febbraio, con quattro vittorie consecutive in campionato, i rossoneri sono incappati in una sconfitta interna contro il Lione, rallentando nella corsa Champions. Nell’ultimo turno, poi, il pareggio con l’Auxerre ha ulteriormente complicato le cose. Al Nizza serve quindi una vittoria pesante in trasferta per poter tornare a sorridere. La squadra si presenta allo Stade Louis II di Montecarlo praticamente al completo, con le sole assenze di Sanson e Toffi. I due, tuttavia, non hanno ancora messo piede in campo in Ligue 1 da inizio stagione a causa di due infortuni gravi.

La lotta Champions in Ligue 1 — La classifica della Ligue 1 vede il Psg lanciato verso la vittoria del suo tredicesimo titolo. Grande bagarre invece per la seconda e la terza posizione, che valgono l’accesso diretto alla Champions League della prossima stagione. Ci sono sei squadre in sei punti, a partire dal Marsiglia a 49, attualmente secondo, fino allo Strasburgo a 43, ora al settimo posto. Nel mezzo, a 47, ci sono come detto Monaco e Nizza, a caccia di punti importanti per scavare un solco con le inseguitrici e riagganciare l’Om.

Dove seguire la partita in diretta TV — La partita di sabato 29 marzo, calcio d’inizio ore 21.05, non sarà visibile in diretta TV, poiché nessun emittente italiano ha acquisito i diritti per trasmettere la Ligue 1. Tuttavia, per gli utenti registrati ad alcuni siti di scommesse, sarà possibile seguire la partita in streaming live sulle varie piattaforme.