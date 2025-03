21 vittorie, 5 pareggi e neanche una sconfitta. 73 reti realizzate e appena 25 subite in 26 giornate. Numeri semplicemente stratosferici per il Paris Saint Germain . La squadra di Luis Enrique si è stata la dominatrice incontrastata della Ligue 1 2024-25 e con un vantaggio di ben 19 punti sul Marsiglia , secondo in classifica, i parigini potrebbero festeggiare il titolo già nel prossimo turno che si giocherà nel weekend del 29-30 marzo. Ma perché ciò si verifichi serve una combinazioni di risultati favorevoli.

La prima partita chiave vedrà impegnata proprio la capolista allo stadio Geoffroy Guichard contro il Saint Etienne sabato 29 marzo alle 19. Un'eventuale vittoria di Donnarumma e compagni potrebbe però non bastare. Perché i parigini abbiano la matematica certezza di festeggiare il titolo dovranno sperare nella sconfitta del Marsiglia (impegnata a Reims domenica 30 alle 17) e che il Nizza, terzo, non faccia risultato contro il Monaco (lo stesso giorno alle ore 21.05). Se tali incastri si dovessero verificare, per i blurossi si tratterebbe del quarto scudetto consecutivo. Il tredicesimo in totale. Altrimenti si dovrà ancora attendere qualche settimana ma, per il momento, tutta Parigi resta con il fiato sospeso.