L'Inghilterra si ferma ancora una volta a un passo dalla finale. I Tre Leoni vengono eliminati dal Mondiale 2026 dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Argentina in una semifinale ricca di emozioni, decisa soltanto nei minuti finali e destinata a lasciare l'amaro in bocca ai tifosi inglesi.

Thomas Tuchel

LONDRA, INGHILTERRA - 22 MAGGIO: Thomas Tuchel, allenatore dell'Inghilterra, parla ai media durante la conferenza stampa per l'annuncio della rosa dell'Inghilterra per la Coppa del Mondo FIFA 2026 allo stadio di Wembley il 22 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

La squadra di Thomas Tuchel aveva accarezzato il sogno della qualificazione grazie al vantaggio firmato da Anthony Gordon all'inizio della ripresa. Per oltre mezz'ora l'Inghilterra ha dato l'impressione di poter controllare la partita, difendendo con ordine e limitando le giocate offensive dell'Albiceleste. Nel finale, però, l'inerzia è cambiata completamente. L'Argentina ha aumentato il ritmo, ha preso il controllo del possesso e ha trovato il pareggio con Enzo Fernández. Quando ormai si pensava ai tempi supplementari, è arrivata la beffa: nel recupero Lautaro Martínez ha completato la rimonta su assist di Lionel Messi, regalando ai campioni del mondo in carica la finale contro la Spagna.

L'ennesima illusione

Harry Kane e Jude Bellingham con la maglia dell'Inghilterra - Ph Getty Images

Per l'Inghilterra si tratta dell'ennesima delusione in un grande torneo. Dopo un percorso convincente, culminato con la vittoria nei quarti contro la Norvegia, la nazionale inglese si è fermata ancora una volta sul più bello. La gestione del vantaggio e l'atteggiamento troppo prudente nella parte conclusiva del match sono già al centro del dibattito, con diverse critiche rivolte alle scelte tattiche di Tuchel. Resta comunque un Mondiale importante per i Tre Leoni. Giovani come Jude Bellingham, Anthony Gordon e Morgan Rogers hanno confermato il grande potenziale della nuova generazione, mentre Harry Kane ha guidato il gruppo con la consueta esperienza. Tuttavia, il sogno di riportare la Coppa del Mondo in Inghilterra, impresa che manca dal 1966, dovrà ancora aspettare.

Adesso agli inglesi resta soltanto la finale per il terzo posto contro la Francia, un'occasione per chiudere il torneo con una medaglia e dimostrare che questa squadra ha ancora le qualità per tornare a competere ai massimi livelli nelle prossime grandi competizioni.