Tra i piani alti della Federazione Calcistica Spagnola (RFEF) si pensa già al prossimo Mondiale, quello del 2030. Infatti, proprio la Spagna insieme a Portogallo e Marocco ospiteranno la massima competizione intercontinentale tra quattro anni. Tuttavia, le gare inaugurali si giocheranno in Sudamerica per il centenario dalla prima edizione dei Mondiali. Di recente, il presidente della RFEF Rafael Louzan ha annunciato quale città ospiterà l'atto conclusivo della competizione che avrà inizio tra quattro anni.
Mondiale 2030, finale in Spagna: l’annuncio del presidente della RFEF Louzan
Scelta la sede per la finale del Mondiale 2030—
Nel mese di giugno di quest'anno, avrà inizio il Mondiale che si giocherà in Canada, Stati Uniti e Messico. Fino ad ora, 42 Nazionali tra cui i campioni in carica dell'Argentina hanno la certezza del proprio posto alla competitivo. Ne mancano ancora sei e, tra queste, potrebbe rientrare anche l'Italia di Gennaro Gattuso, che tra due mesi giocherà i Play-off per la qualificazione alla massima competizione intercontinentale. Tuttavia, qualcuno sta già pensando alla prossima edizione, ovvero quella che si giocherà nel 2030 e renderà anche omaggio alla prima volta in cui hanno avuto luogo i Mondiali di Calcio. L'anno della prima edizione, infatti, è il 1930 e l'ha ospitata l'Uruguay, che poi ha vinto la finale contro l'Argentina.
Tra quattro anni ed a 100 anni di distanza da quella storica prima volta, il Mondiale si giocherà in tre Paesi: Spagna, Portogallo e Marocco. Tra l'altro, per rendere omaggio alla prima edizione della massima competizione intercontinentale, i primi tre incontri si disputeranno nell'America Meridionale, per la precisione in Argentina, Paraguay ed Uruguay. Di recente, in Spagna, ha avuto luogo il galà dell'Associazione della stampa sportiva durante il quale Rafael Louzan, presidente della RFEF, ha ricevuto un riconoscimento. Secondo alcune voci, il Marocco era favorito per ospitare l'atto conclusivo dei Mondiali nel 2030. Tuttavia, il numero uno delle Federcalcio Spagnola ha dichiarato ai microfoni di AS: "La finale della Coppa del Mondo si giocherà a Madrid". Quasi sicuramente, lo Stadio Santiago Bernabéu ospiterà il grande evento.
