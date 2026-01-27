Scelta la sede per la finale del Mondiale 2030

Nel mese di giugno di quest'anno, avrà inizio il Mondiale che si giocherà in Canada, Stati Uniti e Messico. Fino ad ora, 42 Nazionali tra cui i campioni in carica dell'Argentina hanno la certezza del proprio posto alla competitivo. Ne mancano ancora sei e, tra queste, potrebbe rientrare anche l'Italia di Gennaro Gattuso, che tra due mesi giocherà i Play-off per la qualificazione alla massima competizione intercontinentale. Tuttavia, qualcuno sta già pensando alla prossima edizione, ovvero quella che si giocherà nel 2030 e renderà anche omaggio alla prima volta in cui hanno avuto luogo i Mondiali di Calcio. L'anno della prima edizione, infatti, è il 1930 e l'ha ospitata l'Uruguay, che poi ha vinto la finale contro l'Argentina.