Nel mese di giugno, quindi tra tre mesi, avrà inizio il Mondiale che si terrà in Canada , Messico e Stati Uniti, ma si pensa anche a quello del 2030 . Tra quattro anni, infatti, la massima competizione intercontinentale avrà luogo in Spagna , Portogallo e Marocco . Le partite inaugurali, invece, si giocheranno in Argentina , Uruguay e Paraguay in vista del 100 anni dalla prima edizione dei Mondiali. La Spagna, però, dovrà rinunciare ad una città importante che avrebbe ospitato con grande onore gli incontri della competizione per Nazionali: La Coruña , città della Galizia .

Le partite del Mondiale 2030 non si giocheranno a La Coruña per la ristrutturazione dello Stadio Riazor

Il quotidiano spagnolo Marca ha riportato che, nel corso della giornata di ieri, ha avuto luogo un evento presso una sala situata nella città spagnola al quale hanno presenziato che Juan Carlos Escotet, presidente del Deportivo La Coruña, e Valentín González Formoso, il quale ricopre il ruolo di presidente del Consiglio provinciale, la sindaca Ines Rey ha parlato della città definendola ambiziosa ed avrebbe voluto ospitare le partite dei Mondiali che si giocheranno tra quattro anni. La sindaca del comune, però, ha annunciato il ritiro della candidatura perché avrà luogo una ristrutturazione dello Stadio Riazor. Si è arrivati a questa decisione di comune accordo con la proprietà con l'obiettivo di dare alla città ed ai tifosi uno stadio migliore.