Turpin assegna un calcio d’angolo contro i Mamelodi per perdita di tempo del portiere: è la prima volta che si applica la nuova regola IFAB. Un precedente destinato a cambiare le abitudini tra i pali

Silvia Cannas Simontacchi 18 giugno - 16:44

È successo qualcosa di storico al Mondiale per club: per la prima volta è stata applicata in gara ufficiale una delle nuove regole introdotte dall’IFAB. L’arbitro francese Clément Turpinha infatti assegnato un corner contro i Mamelodi Sundowns per perdita di tempo del portiere Ronwen Williams, colpevole di aver trattenuto il pallone tra le mani per più di otto secondi.

Cosa dice il regolamento L'episodio, che ha sorpreso molti, è invece perfettamente conforme alle nuove disposizioni regolamentari. In passato, il regolamento – articolo 12.2 – prevedeva un calcio di punizione indiretto in casi simili, anche se la regola veniva applicata di rado. Con l’introduzione del nuovo articolo 12.3, l’IFAB ha stabilito che l’arbitro possa sanzionare l’infrazione anche con un calcio d’angolo a favore della squadra avversaria, rendendo la norma più facilmente applicabile in contesto di gioco.

Turpin da record al Mondiale per club per un corner L’episodio si è verificato all’83’ minuto della partita tra i sudafricani del Mamelodi e i sudcoreani dell’Ulsan Hyundai. I primi erano avanti 1-0 e stavano gestendo il vantaggio. Williams ha trattenuto il pallone oltre il tempo consentito e Turpin ha punito l’eccesso con la massima severità, assegnando il corner. Una decisione che ha colto di sorpresa non solo i giocatori in campo ma anche il pubblico sugli spalti.

L’azione seguente non ha avuto conseguenze sul risultato: i Mamelodi Sundowns hanno comunque portato a casa la vittoria, conquistando i primi tre punti del gruppo F, davanti a Borussia Dortmund e Fluminense, fermatesi sullo 0-0. Tuttavia, il precedente è destinato a fare scuola. D’ora in poi, i portieri dovranno prestare molta più attenzione al cronometro: gli otto secondi non saranno più un’indicazione ignorata.