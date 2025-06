Mondiale per Club, il Boca Juniors è pronto a lasciare il segno

Miguel Russo è chiamato a compiere l'ennesima impresa: riportare in alto il nome degli Xeneizes

Federico Grimaldi 12 giugno 2025 (modifica il 12 giugno 2025 | 14:32)

Ormai manca veramente poco prima dell'inizio del Mondiale per Club. L'attesa è stata tanta, ma finalmente siamo ad un passo dall'arrivo. Sono molte le squadre pronte ad alzare l'ambito trofeo: tra queste, anche il Boca Juniors. Gli Xeneizes non stanno vivendo un ottimo periodo. La sconfitta contro il River ha aperto un vaso di pandora, che ancora oggi non si è chiuso. L'esonero di Gago non ha portato a risvolti positivi ed ora serve una scossa: un qualcosa che sia in grado di riportare la squadra argentina in alto. Quale occasione migliore per il Boca Juniors, se non il Mondiale per Club? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Mondiale per Club, il girone del Boca Juniors — Il sorteggio poteva essere più lieve: Benfica, Aukland e Bayern Monaco sono le squadre che affronterà il Boca Juniors nel girone. Non impossibile, ma nemmeno così semplice. Sulla carta partono sfavoriti, ma nel calcio tutto è possibile. Dovrà cominciare subito bene, un passo falso potrebbe compromettere un cammino già in salita. La prima sfida sarà contro il Benfica. I lusitani sono più attrezzati degli argentini e potrebbero sfruttare la crisi del Boca per mettere le cose subito in chiaro, sin dall'inizio. Dovrà essere bravo il nuovo allenatore, Miguel Russo, a tenere la squadra con la testa alta, senza pensare al passato.

L'esperienza di Cavani sarà fondamentale in questo. L'ex Napoli ha il compito di trascinare il Boca e di guidarli, più che tecnicamente, mentalmente. La seconda partita sarà contro il Bayern Monaco, in un match alquanto proibitivo. Solo un miracolo li potrà far uscire indenni dalla sfida con i bavaresi. L'ultimo scontro, più fattibile, contro i neozelandesi dell'Auckland.

Mondiale per Club, I giocatori chiave del Boca Juniors — Come detto anche nel paragrafo precedente, un giocatore avrà sulle spalle la carica di tutti los aficionados del Boca: il suo nome è Edinson Cavani. L'uruguagio, alla tenera età di 38 anni, non ha nessuna voglia di mollare. La sua tenacia, il suo apporto alla fatica, potranno essere i collanti fondamentali per queste sfide. Accanto a lui, il connazionale Merentiel. L'ex Palmeiras è arrivato nel 2023 in prestito e dopo un anno fantastico, condito da gol e ottime prestazioni, è stato riscattato per la cifra di 2.8 milioni di euro. Lui può essere la sorpresa di questo torneo: gol, testa e piedi, queste caratteristiche fanno di lui un calciatore da tenere d'occhio.

A centrocampo lo spagnolo Herrera è pronto a guidare il reparto nevralgico della squadra. L'ex Bilbao può portare quella classe internazionale, che ad una squadra così, può solo giovare. La scommessa invece sarà Carlos Palacios. Ma, occhio a chiamarlo così: perché il cileno ha dimostrato di essere un giocatore già ben avviato e potrebbe essere lui il giocatore a cui affidare la palla per cercare un colpo di classe, che possa sbloccare la partita.

Boca Juniors, la storia oltre l'Argentina — Il Boca Juniors, club simbolo di passione e leggende senza tempo, ha scolpito il suo nome nel calcio mondiale attraverso trofei che raccontano storie di gloria e di battaglie vinte sotto il cielo de La Bombonera. La Copa Libertadores, conquistata sei volte, è la sua gemma più splendente, il trofeo che ha celebrato la sua indomabile forza e il suo spirito guerriero, sfidando le più grandi squadre del continente. La vittoria della Coppa Intercontinentale ha poi unito la sua anima sudamericana alla grandezza mondiale, con il Boca che, dal 1977 al 2007, ha trionfato contro i colossi del calcio europeo. E poi c'è la Coppa Sudamericana, la Recopa Sudamericana, la Copa Master e tanti altri trofei che brillano come stelle in un cielo di successi. Ogni trofeo vinto dal Boca non è solo un ricordo, ma un inno alla sua storia, alla sua gente, al suo amore per il calcio, che vive e respira in ogni angolo del mondo.

Mondiale per Club, Miguel Russo è chiamato all'ennesima impresa — Miguel Russo, l’allenatore che ha il cuore segnato dalla passione e dalla determinazione, è chiamato a scrivere un nuovo capitolo leggendario nella storia del Boca Juniors. Da poco di nuovo alla guida della squadra, Russo porta con sé il peso di una carriera fatta di sfide e trionfi, ma anche la consapevolezza che questa nuova avventura lo chiama a compiere l’ennesima impresa, questa volta sul palcoscenico del Mondiale per Club.

Il suo ritorno, a pochi mesi dall’annuncio della sua nomina, è un segno del destino, un viaggio che si intreccia con la grandezza del club, che ha visto in lui l’uomo giusto per affrontare un altro sogno internazionale. Con il suo spirito battagliero, la saggezza di un tecnico che ha già sollevato trofei, e una visione chiara di ciò che serve per trionfare, Russo si prepara a guidare il Boca verso nuove vette. Il suo obiettivo è semplice ma grandioso: portare la squadra a riscrivere la storia del calcio mondiale, facendo rivivere la magia di La Bombonera anche lontano dalle sue mura. Un compito arduo, ma Russo ha sempre avuto la forza di fare dell'impossibile un’opera realizzabile.