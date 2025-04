Dopo mesi di attesa, è arrivata la decisione sulla squadra che sostituirà il Leon nel prossimo Mondiale per Club

Il Mondiale per Club cambia scenario dopo l’esclusione del Club León . A contendersi il posto lasciato vacante saranno Los Angeles FC e Club América, protagoniste di uno spareggio che deciderà chi parteciperà alla prossima edizione del torneo. A spiegare la decisione è stato il presidente della Fifa Gianni Infantino , sottolineando la necessità di individuare una soluzione sportiva per colmare l’assenza.

Mondiale per Club, Los-Angeles-America ma prima il ricorso del Leon

Il Mondiale per Club è un argomento che sta facendo discutere da tanti mesi ormai. Dopo la decisione di escludere il Leon dalla competizioni, bisognava trovare una soluzione per colmare l'assenza del club messicano. Nell'ultima dichiarazione pubblica, rilasciata su questo argomento, Gianni Infantino ha annunciato, che il posto vacante al Mondiale per Club verrà assegnato tramite uno spareggio. A contendersi la qualificazione saranno Los Angeles FC e Club América, entrambe parte della Concacaf, la confederazione del calcio del Nord e Centro America. Ma prima dell'ufficialità, bisognerà aspettare l'esito del ricorso del Leon.