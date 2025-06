Si inizia con il derby brasiliano Palmeiras-Botafogo, Messi contro il suo passato, Juventus contro il temibile Real Madrid: chi perde torna a casa

Mattia Celio Redattore 27 giugno 2025 (modifica il 27 giugno 2025 | 10:32)

Il Mondiale per Club entra ufficialmente nella fase ad eliminazione diretta. Chi sbaglia torna a casa. Da domani iniziano gli ottavi di finale del torneo intercontinentale con entrambe le italiane qualificate. L'Inter, grazie alla vittoria sul River Plate, si è assicurata il passaggio del turno come prima del girone e sulla strada per i quarti troverà i brasiliani del Fluminense. Discorso completamente diverso per la Juventus che, dopo la debacle di ieri contro il City, ha chiuso il girone al secondo posto e agli ottavi affronterà il temibile Real Madrid. Ecco il quadro completo.

Mondiale per Club, il quadro degli ottavi di finale: si comincia domani con il derby Palmeiras - Botafogo — Ieri si è definitivamente chiusa la fase a gironi del Mondiale per Club. Domani iniziano gli ottavi di finale con una sfida tutta da vivere, soprattutto per il calcio carioca. Alle 18 ora italiana scenderanno in campo al Lincoln Financial Field di Filadelfia due squadre che si conoscono benissimo, ovvero Palmeiras - Botafogo. La vincitrice se la vedrà con la vincente di Chelsea - Benfica, altra sfida tra due grandi club in programma alle 22 al Bank of America Stadium di Charlotte.

Il 29 giugno sarà una giornata importante per Lionel Messi. Il suo Inter Miami se la vedrà contro i campioni d'Europa del PSG, squadra in cui la leggenda argentina ha militato dal 2021 al 2023, senza particolarmente lasciare il segno. Fischio di inizio alle 18 alla Mercedes - Benz Stadium di Atlanta. Nello stesso giorno, alle 22, l'altra sfida in programma il Bayern Monaco contro il Flamengo dell'ex Juventus Danilo. I due club si sfideranno all'Hard Rock Stadium di Miami.

Il 30 giugno sarà la volta della prima delle italiane, ovvero l'Inter di Chivu. Con la vittoria sul River Plate, con tanto di primato nel girone, i neroazzurri troveranno davanti a loro il Fluminense, avversario sulla carta non tanto ostico ma attenzione agli imprevisti. La Beneamata, inoltre, ritroverà una loro vecchia conoscenza, l'ex Milan Thiago Silva, molto desideroso di fare uno sgambetto ai suoi eterni rivali. Fischio di inizio alle 21. Martedì notte (alle 03), invece, sarà la volta del Manchester City (ieri vittorioso 5-2 sulla Juventus) che grazie al primo posto nella fase a girone troverà l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Avversario sulla carta abbordabile ma, non dimentichiamo, che il club saudita ha fermato il Real Madrid (1-1) nella prima sfida del girone.

Proprio i blancos saranno gli avversari della Juventus martedì 1 luglio alle 21. Dopo il crollo di ieri sera contro la squadra di Pep Guardiola, i bianconeri trovano così il cliente più ostico tra le partecipanti, ma guai a partire già sconfitti anche perché, fino ad adesso, il calcio delle merengues è stato tutto tranne che spettacolare. Ultima sfida degli ottavi vedrà il Borussia Dortmund contro i messicani del Monterrey.

Date e orari degli ottavi di finale — 28 giugno alle 18 a Philadelphia: Palmeiras-Botafogo

28 giugno alle 22 a Charlotte: Benfica-Chelsea

29 giugno alle 18 ad Atlanta: Psg-Inter Miami

29 giugno alle 22 a Miami: Flamengo-Bayern

30 giugno alle 21 a Charlotte: Inter - Fluminense

1° luglio alle 3 a Orlando: Manchester City-Al Hilal

1° luglio alle 21 a Miami: Real Madrid-Juventus

2 luglio alle 3 ad Atlanta: Borussia Dortmund- Monterrey