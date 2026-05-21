Montella spera nel recupero di Calhanoglu per il Mondiale: Chivu non lo trattiene per l'ultima giornata di campionato
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Prime buone notizie per la Turchia e per Vincenzo Montella. Il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu, fermo nelle ultime settimane per un risentimento al soleo della gamba sinistra, è infatti rientrato a Istanbul per essere valutato dallo staff medico della nazionale turca. Lo stesso commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ha commentato la situazione dicendo di sperare in un recupero del giocatore in tempo per il prossimo campionato mondiale.
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Le parole del ct della TurchiaIntervenuto ai microfoni di Sky Sport, prima della finale d'Europa League tra Aston Villa e Friburgo, Montella ha parlato così della situazione attorno al centrocampista nerazzurro: "Le condizioni di Hakan Calhanoglu? Ho saputo che oggi è arrivato a Istanbul. Noi ci ritroveremo il 22, ringrazio il calciatore e l’Inter che ci ha permesso di farlo valutare già a partire da venerdì per quel che riguarda la sua condizione fisica".
Successivamente, il ct della nazionale turca ha sottolineato l'importanza di Hakan Calhanoglu all'interno della squadra delle Mezzelune: "Spero possa, in queste due settimane, trovare la condizione idonea per poter giocare il Mondiale. Per la Turchia è un giocatore molto importante, probabilmente il più importante".
🇹🇷🎙️ Türkiye manager, Vincenzo Montella:— Inter Xtra (@Inter_Xtra) May 20, 2026
"Hakan Çalhanoğlu has arrived in Istanbul today, the rest of our squad will meet on the 22nd.
I thank #Inter for allowing us to evaluate him and have him with us. I hope that in these two weeks he can find the condition to be at his… pic.twitter.com/pQHPv2p9UA
Calhanoglu salta l'ultima di campionatoHakan Calhanoglu, dunque, non prenderà parte all'ultima sfida di campionato dell'Inter, in programma sabato alle ore 18:00 contro il Bologna. I nerazzurri, già matematicamente campioni d'Italia, probabilmente daranno spazio a calciatori impiegati meno durante la stagione, come fatto nella penultima sfida di campionato contro il Verona.
Tornando al centrocampista turco, il recupero dell'ex Milan e Bayer Leverkusen rappresenta quindi una priorità assoluta per la Turchia e Montella, con l'auspicio di poterlo convocare in tempo per i prossimi Mondiali.
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