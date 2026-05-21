Bagno di folla nerazzurra! Fuochi d'artificio e cori in Duomo per la festa ufficiale dell'Inter campione d'Italia

Prime buone notizie per la Turchia e per Vincenzo Montella. Il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu, fermo nelle ultime settimane per un risentimento al soleo della gamba sinistra, è infatti rientrato a Istanbul per essere valutato dallo staff medico della nazionale turca. Lo stesso commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ha commentato la situazione dicendo di sperare in un recupero del giocatore in tempo per il prossimo campionato mondiale.

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Le parole del ct della Turchia

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, prima della finale d'Europa League tra Aston Villa ha parlato così della situazione attorno al centrocampista nerazzurro: "Le condizioni diHo saputo che oggi è arrivato a Istanbul. Noi ci ritroveremo il 22, ringrazio il calciatore e l’Inter che ci ha permesso di farlo valutare già a partire da venerdì per quel che riguarda la sua condizione fisica".

SIVIGLIA, SPAGNA - 18 NOVEMBRE: Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, reagisce durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Spagna e Turchia allo Stadio La Cartuja il 18 novembre 2025 a Siviglia, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Successivamente, il ct della nazionale turca ha sottolineato l'importanza di Hakan Calhanoglu all'interno della squadra delle Mezzelune: "Spero possa, in queste due settimane, trovare la condizione idonea per poter giocare il Mondiale. Per la Turchia è un giocatore molto importante, probabilmente il più importante".

🇹🇷🎙️ Türkiye manager, Vincenzo Montella:



"Hakan Çalhanoğlu has arrived in Istanbul today, the rest of our squad will meet on the 22nd.



I thank #Inter for allowing us to evaluate him and have him with us. I hope that in these two weeks he can find the condition to be at his… pic.twitter.com/pQHPv2p9UA — Inter Xtra (@Inter_Xtra) May 20, 2026

Calhanoglu salta l'ultima di campionato

, dunque, non prenderà parte all'ultima sfida di campionato dell', in programma sabato alle ore 18:00 contro il. I nerazzurri, già matematicamente campioni d'Italia, probabilmente daranno spazio a calciatori impiegati meno durante la stagione, come fatto nella penultima sfida di campionato contro il

Tornando al centrocampista turco, il recupero dell'ex Milan e Bayer Leverkusen rappresenta quindi una priorità assoluta per la Turchia e Montella, con l'auspicio di poterlo convocare in tempo per i prossimi Mondiali.

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