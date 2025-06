Monterrey, l’esperienza di Sergio Ramos al servizio del sogno Mondiale

La leadership dello spagnolo unita all'esperienza di Torrent sono gli ingredienti fondanti di questa ricetta dal gusto messicano

Federico Grimaldi 17 giugno 2025 (modifica il 17 giugno 2025 | 14:15)

Il Mondiale per Club, dopo lo scetticismo generale che aleggiava, sta dimostrando di essere un torneo divertente e con una certa valenza. Sotto i riflettori le migliori squadre di tutto il mondo, che stanno provando a mettersi in mostra, regalando spettacolo e spensieratezza. Siamo ancora alle fase iniziali ma di certo le sorprese non stanno mancando. Chi si vuole unire a questa festa, è una squadra che proviene dal Messico ed ha un nome non conosciuto ai più: Monterrey. La compagine messicana è una vera e propria outsider ed occhio a sottovalutarla.

Guidata dal tecnico spagnolo Torrent, dispone di una rosa composta da un mix di giovani e di vecchie glorie. Uno su tutti: Sergio Ramos. Lo spagnolo non è andato in Messico solo per divertirsi ma soprattutto per dar valore mondiale alla squadra. La sua esperienza sarà fondamentale in questo cammino e, già stanotte contro l'Inter, si potranno capire molto le ambizioni reali e possibili del Monterrey. Andiamo alla scoperta della prima avversaria dei nerazzurri.

Monterrey, una storia vincente — Il Monterrey è una squadra che ha saputo costruire la propria leggenda con il sudore e la passione che solo il calcio messicano sa esprimere. Fondato nel 1945, il club ha alzato al cielo 5 titoli di campione del Messico e 5 Coppe del Messico, segnando il suo cammino con trionfi che risuonano nelle strade di Monterrey. Ma la sua forza non si è fermata ai confini nazionali: con 5 vittorie in CONCACAF Champions League, i Rayadoshanno dimostrato di essere una potenza regionale, capaci di competere con i migliori.

Le esperienze al Mondiale per Club sono state un sogno incompiuto, un’occasione sfiorata per entrare nella leggenda del calcio mondiale. Ora, con l’arrivo di Sergio Ramos, il Monterrey è pronto a scrivere il prossimo capitolo, a lanciarsi in una nuova avventura, spinto dalla voglia di far brillare il suo nome anche sulla scena internazionale.

Monterrey, non solo Sergio Ramos — Il Monterrey non è solo il sogno di Sergio Ramos. La squadra è un vero e proprio mix di talento e determinazione, pronta a farsi notare sulla scena mondiale. A spiccare, oltre al difensore spagnolo, ci sono anche alcuni protagonisti che sanno come fare la differenza. Bertarame è un attaccante dalle qualità incredibili, capace di infiammare la tifoseria con i suoi gol e la sua visione di gioco. Ocampos, con la sua velocità e tecnica, è sempre un pericolo per le difese avversarie, pronto a creare occasioni da gol in ogni momento.

Non possiamo dimenticare Canales, che con la sua classe e intelligenza tattica è il cervello del centrocampo, capace di dettare i tempi e orchestrare il gioco. Con questi giocatori, il Monterrey non è solo una squadra da ammirare, ma una vera e propria minaccia per chiunque osi sfidarli, con la consapevolezza che il futuro potrebbe essere ancora più luminoso.

Domenec Torrent, il "conquistador" in terra messicana — Domenéc Torrent è un allenatore che ha portato con sé una vasta esperienza internazionale, plasmando il suo stile di gioco in base agli insegnamenti di Pep Guardiola. Dopo aver lavorato come suo assistente al Barcellona, al Bayern Monaco e al Manchester City, Torrent ha sviluppato una filosofia basata sul possesso palla, l'intensità e il gioco rapido. Con il Monterrey, ha cercato di trasmettere questi principi, creando una squadra che sa difendere con solidità ma che sa anche esprimere una grande qualità offensiva, valorizzando le caratteristiche dei suoi giocatori più talentuosi come Bertarame, Ocampos e Canales.

La sua carriera lo ha visto allenare in vari club di prestigio in Spagna, Turchia, e Stati Uniti, dove ha affinato la sua comprensione del calcio internazionale. Ora, con il Monterrey, Torrent punta a costruire una squadra capace di competere non solo ai massimi livelli nazionali, ma anche a livello globale. La sua ambizione è chiara: portare il club messicano a scrivere una nuova pagina della sua storia, spingendosi verso traguardi che vanno oltre i confini della Liga MX, per diventare un rivale temibile nelle competizioni internazionali.