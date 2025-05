Montréal-Toronto, statistiche e precedenti del Canadian Classique

Il derby canadese tra Montréal e Toronto si giocherà domani sera alle ore 20:30 presso lo Stade Saputo. Le due squadre si affronteranno in occasione della 14ª giornata della Major League Soccer , ovvero la massima competizione statunitense in cui giocano anche le due canadesi. In questo momento, negli Stati Uniti si sta giocando la regular season del campionato. Nell' Eastern Conference , i padroni di casa, allenati dall'ex Fiorentina Marco Donadel , occupano l'ultima posizione in classifica con 7 punti e hanno vinto solo una partita. La squadra ospite, invece, è penultima con 10 punti. Ecco, quindi, i precedenti del Canadian Classique.

Prendendo in considerazione solo i derby disputati nella massima competizione statunitense, i precedenti sono 38. I nerazzurri canadesi hanno vinto 16 partite, una in meno rispetto ai Reds. Gli scontri finiti in parità sono solo 5. L'Impact vuole tornare a vincere un Canadian Classique in MLS, cosa che non succede dal 2-3 del 21 agosto 2023. I Reds, invece, puntano al terzo successo di fila contro il Montréal in campionato, risultato che manca dal periodo luglio 2019-luglio 2020. Se si considerano solo i derby di MLS giocati in casa del Montréal, invece, i precedenti sono 21. I nerazzurri, in campionato, hanno vinto 11 partite tra le mura amiche, mentre il Toronto ha vinto 9 match. L'unico 401 derby di campionato giocato allo Stade Saputo finito in parità risale al 16 ottobre 2016: il match finì 2-2, per i padroni di casa Ignacio Piatti realizzò una doppietta, mentre per gli ospiti segnarono Jozy Altidore e Tosaint Ricketts.