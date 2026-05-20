Il numero 11 della squadra spagnola lascia per la seconda volta il club con cui ha scritto la storia, questa volta però sembra essere l'ultima

Giorgio Abbratozzato
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Levante, sugli spalti trionfa l'amore: proposta di matrimonio durante l'intervallo

José Luis Morales ha detto addio al Levante, la squadra che lo ha reso una leggenda. Il capitano, nonché giocatore con più presenze e gol nella storia del club, ha disputato la sua ultima partita in casa domenica scorsa contro il Real Mallorca. Con questa partita si chiude un'epoca: un saluto che ha commosso tutto il Ciutat de Valencia.

Levante UD v Villarreal CF - La Liga Santander

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Morales, l'addio al club con cui ha scritto la storia

Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports
VALENCIA, SPAGNA - 14 SETTEMBRE: Jose Luis Morales del Levante UD lotta per il possesso con Hector Bellerin del Real Betis durante la partita della LaLiga EA Sports tra Levante UD e Real Betis Balompie al Ciutat de Valencia il 14 settembre 2025 a Valencia, in Spagna. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

José Luis Morales, 38 anni (compirà 39 a luglio), 83 gol e 377 presenze. È il miglior marcatore e il giocatore con più partite nella storia del Levante nel calcio professionistico, un'icona del calcio spagnolo. Il madrileno ha iniziato il suo primo ciclo tra il 2014 e il 2022, per poi tornare nel 2024 dopo due stagioni al Villarreal. L'attaccante dopo la retrocessione nella Serie B spagnola proprio nel 2022 ha deciso di cambiare squadra restando sempre in Liga. Questa scelta ha creato una ferita con la tifoseria, e molti tifosi ancora oggi difficilmente gli perdonano quella decisione.

Il futuro dell'attaccante rimane ancora incerto

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Alla fine della partita Morales è rimasto in campo per alcuni minuti, prima da solo e poi in compagnia di familiari e amici. Alcuni raccattapalle gli hanno fatto un corridoio improvvisato mentre si dirigeva verso il tunnel dello spogliatoio insieme a Pablo Martínez e Losada, salvo poi ritornare in campo per scattare alcune foto ricordo. Il suo contratto scade il 30 giugno, indipendentemente dalla salvezza o meno del Levante. Nulla è stato ancora deciso sul suo futuro, anche se sabato prossimo contro il Betis a Siviglia potrebbe giocare l'ultima partita come giocatore del Levante.

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