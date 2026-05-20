Il numero 11 della squadra spagnola lascia per la seconda volta il club con cui ha scritto la storia, questa volta però sembra essere l'ultima
Levante, sugli spalti trionfa l'amore: proposta di matrimonio durante l'intervallo
José Luis Morales ha detto addio al Levante, la squadra che lo ha reso una leggenda. Il capitano, nonché giocatore con più presenze e gol nella storia del club, ha disputato la sua ultima partita in casa domenica scorsa contro il Real Mallorca. Con questa partita si chiude un'epoca: un saluto che ha commosso tutto il Ciutat de Valencia.
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Morales, l'addio al club con cui ha scritto la storia
José Luis Morales, 38 anni (compirà 39 a luglio), 83 gol e 377 presenze. È il miglior marcatore e il giocatore con più partite nella storia del Levante nel calcio professionistico, un'icona del calcio spagnolo. Il madrileno ha iniziato il suo primo ciclo tra il 2014 e il 2022, per poi tornare nel 2024 dopo due stagioni al Villarreal. L'attaccante dopo la retrocessione nella Serie B spagnola proprio nel 2022 ha deciso di cambiare squadra restando sempre in Liga. Questa scelta ha creato una ferita con la tifoseria, e molti tifosi ancora oggi difficilmente gli perdonano quella decisione.
Il futuro dell'attaccante rimane ancora incerto
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