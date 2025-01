Morata al Galatasaray: Super Lig meta preferita dagli ex Serie A

Alvaro Morata è in rottura totale con il Milan ed è pronto all'addio: lo aspetta il Galatasaray con cui ha già l'accordo

Edoardo Ciriaci 30 gennaio 2025 (modifica il 30 gennaio 2025 | 16:15)

Alvaro Morata è in rottura totale con il Milan e ad un passo dal Galatasaray. La sconfitta in Champions League e la lite post partita con mister Conceição hanno velocizzato i tempi dell'operazione che si chiuderà a breve. Dopo Skriniar, ecco l'altro assist dal calcio milanese per confermare che la “nuova Serie A” è in Turchia e non in Arabia come molti pensavano e temevano. La comfort zone di Cristiano Ronaldo resta comunque un fenomeno in espansione ma, numeri alla mano, il campionato preferito dagli “italiani” è ancora la Süper Lig, in Turchia.

“Italiani" in Super Lig, quanti sono? — 28 ex: 18 sono arrivati direttamente dalla Serie A, altri 9 per quel campionato ci sono passati più un’eccezione, George Puscas, che era in B con il Bari ma in prestito dal Genoa. E senza considerare nomi illustri che in Turchia hanno fatto faville. Se per le strade si parla ad esempio di Mario Balotelli, Nicolò Zaniolo ed Emiliano Viviano c’è ancora chi non riesce a voltare pagina.

Galatasaray:

Alvaro Morata (a breve)

Victor Osimhen

Dries Mertens

Mauro Icardi

Fernando Muslera

Lucas Torreira

Kaan Ayhan

Besiktas:

Ciro Immobile

Salih Uçan

Fenerbahce:

Sofyan Amrabat

Filip Kostić

Edin Džeko

Rodrigo Becão

Mert Müldür

Cengiz Ünder

Milan Skriniar

Kasımpaşa:

Antonín Barák

Josip Brekalo

Bodrum:

George Pușcaș

Göztepe:

Koray Günter

Ankaragücü:

Riccardo Saponara

Kayserispor:

Mehdi Bourabia

Trabzonspor:

Stefano Denswil

Adana Demirspor:

Andreaw Gravillon

Sivasspor:

Rey Manaj

Başakşehir:

Léo Duarte

Krzysztof Piątek

Samsunspor:

Olivier Ntcham

Il derby continua sul mercato in Turchia —

🗓 Lig Aşaması 8. Maç

⚽️ Ajax

📅 30.01.2025

⏰ 23.00

🏟 Johan Cruijff ArenA

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 29, 2025

“Kıtalararası Derbi” anche sul mercato. Nello speciale duello tra il Galatasaray e il Fenerbahce, proprio l’arrivo di Morata ristabilisce l'equilibrio portando gli ex “Serie A” a 7 per squadra. A nessuno piace perdere e se c’è un primo posto in classifica da difendere, ogni fine giustifica i mezzi.