Mourinho: 'Abbiamo preso un gol che, per alcune squadre, era un fallo...'

Il Fenerbahçe di José Mourinho non è riuscito ieri a conquistare i tre punti sul campo del Samsunspor. La squadra del tecnico portoghese è stata in vantaggio fino all'88esimo minuto, ma i padroni di casa hanno pareggiato con Sonner Aydogdu, una mossa che ha suscitato le critiche dell'ex Roma e Inter.

Le parole di Mourinho nel dopo gara

"Abbiamo commesso alcuni errori in campo - ha detto Mourinho -, dobbiamo parlarne internamente e lavorare per migliorare. Il secondo gol che abbiamo subito è stato fischiato come fallo da alcune squadre. Non dico che sia un fallo netto, ma c'è uno strattone da dietro sulla maglia, ma non è stato fischiato a nostro favore.