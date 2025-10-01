Mourinho svela il retroscena, il messaggio di Florentino è simbolo di stima

Il nuovo allenatore del Benfica ha rivelato in un intervista la sua conversazione con il presidente del Real Madrid dopo l'annuncio della sua nuova squadra

Giorgio Abbratozzato 1 ottobre - 17:19

José Mourinho, oggi alla guida del Benfica dopo l’esperienza al Fenerbahçe, ha svelato un retroscena interessante legato al suo passato al Real Madrid. Nonostante il suo addio ai blancos risalga al 2013, lo Special One continua a godere della stima del presidente Florentino Pérez, che non ha esitato a congratularsi al momento del suo ritorno in Portogallo. Un gesto che testimonia il forte legame rimasto tra i due, confermato anche da Jorge Valdano, ex dirigente del club madrileno.

Il messaggio del presidente del Real a Mourinho — Nei tre anni che lo special one ha trascorso a Madrid ha vinto 3 trofei: una Liga, una Copa Del Rey e una Supercoppa di Spagna. Oltre ai trofei una cosa che rimarrà per sempre nel cuore di Mourinho sarà il rapporto con Florentino Perez. L'allenatore del Benfica ha rivelato ai microfoni di Movistar che Florentino è stato uno dei primi a contattarlo per congratularsi con lui dopo che aveva assunto il comando della squadra portoghese.

Ecco le sue parole: "Ero tranquillo a casa dopo il Fenerbahçe, senza pensare che sarebbe stato il Portogallo o il Benfica. Non si trattava di tornare per la famiglia, perché la famiglia sta a Londra. Ho accettato di andare al Benfica perché era il Benfica. Florentino Pérez mi ha mandato un messaggio con scritto: 'Sono molto contento perché sei tornato a un club del tuo livello'", ha raccontato.

Le parole di Valdano ai tempi del Real — Jorge Valdano ex calciatore del Real ha confermato il buon rapporto tra Florentino Pérez e Mourinho. Oltre che ex calciatore, Valdano, era anche uno dei dirigenti del club, era una figura chiave in quegli anni, fino a quando Florentino decise di allontanarlo. Così ha raccontato la situazione: "Florentino Pérez mandava più messaggi a Mourinho che a me. Con Mourinho ho avuto un disaccordo molto chiaro, perché avevamo visioni opposte, e era naturale che Florentino dovesse scegliere di prescindere da uno dei due".