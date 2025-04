Lo Special One è stato sanzionato con tre giornata di squalifica per aver strizzato il naso a Okan Buruk, in totale ben otto gli squalificati

Mattia Celio 5 aprile 2025 (modifica il 5 aprile 2025 | 16:44)

Fenerbahçee Galatasaray ancora una volta hanno regalato un derby dalle mille emozioni e, ancora una volta, non per motivi tattici. La partita disputata mercoledì 2 aprile al Şükrü Saracoğlu ha visto i giallorossi battere i padroni di casa per 2-1 ma, al fischio finale, è scoppiata una vera e propria rissa non solo tra i calciatori ma anche tra gli allenatori dei due club, José Mourinho e Okan Buruk. Proprio lo Special One è stato protagonista di un episodio molto controverso e, nelle ultime ore, è arrivata la decisione del Consiglio disciplinare del calcio professionistico turco.

Fenerbahçe-Galatasaray: 8 squalificati e tre turni a Mourinho — Che José Mourinho non sia nuovo a far parlare di sé questo era già chiaro. Infatti, per l'ennesima volta, l'ex allenatore di Inter e Roma ci è ricascato. Al termine del derby tra il suo Fenerbahçe e il Galatasaray, nel bel mezzo di una rissa tra i giocatori, lo Special One si è avvicinato al collega avversario, Okan Buruk, e subito gli ha pizzicato il naso. Un gesto che ha suscitato sia reazioni ironiche che la delusione di molti addetti ai lavori. La partita, come ricordiamo, è terminata 2-1 per i giallorossi e, soprattutto, con ben tre cartellini rossi nei minuti di recupero.

Proprio nelle ultime ore, la Federazione calcistica Turca ha ufficializzato le sanzioni per quanto accaduto: ben 8 squalificati (due del Galatasaray e sei del Fenerbahçe). Tra questi compare anche José Mourinho che, per il gesto controverso, è stato punito con ben tre giornate di squalifica. Come riporta il quotidiano turco Ekran Haber, la società giallonera ha dichiarato che farà ricorso per la sanzione inflitta al tecnico portoghese. Di seguito, la lista delle sanzioni della Federazione Calcistica Turca:

Jose Mourinho (Fenerbahçe) 3 turni

Fred 3 (Fenerbahçe) turni

Mert Hakan (Fenerbahçe) 1 turno

Salvatore Foti (Fenerbahçe) 4 turni

Sandro Zufic (Fenerbahçe) 4 turni

Mario Branco (Fenerbahçe) 1 turno

Kerem Dermibay (Galatasaray) 1 turno

Baris Alper Ylmaz (Galatasaray) 1 turno