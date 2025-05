Mourinho: “Ho fatto più finali europee io che il calcio turco nella sua storia”

Una risposta secca alle critiche e ai dubbi sulla sua permanenza al Fener. Mourinho non ha intenzione di tirarsi indietro, anzi, rilancia in vista della prossima stagione

Alessandro Savoldi 27 maggio - 17:49

Come sempre, le conferenze stampa di José Mourinho non sono banali. Il portoghese si è lanciato in una serie di dichiarazioni dal peso specifico importante nell’ultimo incontro con i media turchi. Dichiaratosi pronto a proseguire la sua esperienza al Fenerbahce, ecco le sue parole.

José Mourinho in conferenza stampa — Mourinho è arrivato in Turchia nel corso dell’estate passata. Il suo obiettivo era quello di lottare, con il suo Fenerbahce, per conquistare il titolo nazionale. Missione fallita, almeno per quest’anno, anche se lo Special One si è detto pronto a restare nel club gialloblù: “Se mi chiedete se sarò qui la prossima stagione, riprendo quanto detto dal presidente nell'ultima apparizione televisiva, qualche settimana fa. Ha detto che voleva che rimanessi e che contava su di me per la prossima stagione”. Una risposta implicita, quindi, con Mourinho disposto a prolungare la sua permanenza a Istanbul.

Il tecnico lusitano ha poi aggiunto: “Penso che sia stato chiaro. Se è cambiato qualcosa da quel giorno, a me non è stato riferito. Posso confermare che quelle parole erano esattamente le stesse che mi sono state dette quando ci siamo incontrati. Quindi per me è una situazione molto chiara”. Il presidente Ali Koc aveva infatti dichiarato di voler proseguire il rapporto lavorativo con Mourinho, in virtù delle grandi ambizioni del club.

L’ex allenatore, tra le altre, di Inter e Roma ha parlato anche delle critiche, feroci, ricevute in Turchia. Del resto, il suo rapporto con i media locali non è mai decollato, anche in virtù di alcuni atteggiamenti provocatori del portoghese. Mourinho, come sempre pungente, ha attaccato: “Negli ultimi sette anni ho giocato più finali europee di tutte le squadre turche nella loro storia”. Una risposta forte, anche in vista dei preliminari di Champions League che il Fenerbahce disputerà alla fine della prossima estate. L’anno scorso, nella stessa fase del torneo, il Lille aveva eliminato i gialloblù.

Un altro passaggio interessante della conferenza stampa qualche secondo più tardi, quando un giornalista ha chiesto al tecnico se preferisse giocare la Champions, l’Europa League o la Conference League. Mourinho, visibilmente seccato, è andato dritto al punto: “La risposta è facile, come lo è per ogni club, ogni allenatore e ogni giocatore. La prossima estate cercheremo di qualificarci per la Champions League. Dobbiamo prepararci al meglio”. Come sempre, José Mourinho è in grado di catalizzare l’attenzione su di sé e sulle sue squadre. Anche questa volta lo ha fatto.