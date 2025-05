Hatayspor-Fenerbahce, Mourinho vuole vincere: il pronostico di DDD

La squadra di José Mourinho , ormai fuori dalla corsa al titolo, affronta un Hatayspor già retrocesso e senza più nulla da chiedere al campionato. Nonostante il divario tecnico e motivazionale tra le due formazioni, il match può riservare spunti interessanti anche in chiave scommesse. Dalla voglia del Fenerbahce di salutare con una vittoria, alla leggerezza di un Hatayspor senza pressioni, ecco analisi, statistiche e consigli utili per costruire il pronostico perfetto .

Fenerbahce e Hatayspor si sono affrontate in otto occasioni nella Super Lig turca, con un bilancio nettamente favorevole ai gialloblù. Il Fenerbahçe ha vinto sette partite e pareggiato una, mantenendo un record imbattuto contro l’Hatayspor. In queste otto sfide, i padroni di casa hanno segnato 18 gol e ne hanno subiti solo 5, dimostrando una netta superiorità offensiva e difensiva. L’unico pareggio è stato un 0-0 nella stagione 2020-2021, mentre tutte le altre partite sono state vinte dal Fenerbahçe. Nel match più recente, disputato il 5 gennaio 2025, il Fenerbahce ha vinto 2-1 grazie a una doppietta di En-Nesyri, confermando la propria superiorità storica contro l’Hatayspor.

Il Fenerbahce arriva a quest’ultima giornata con buone sensazioni e una striscia positiva che ha visto la squadra vincere cinque delle ultime sei partite. Dopo la sconfitta nel derby contro il Beşiktaş , la formazione di Mourinho ha saputo reagire con carattere, ritrovando solidità e brillantezza offensiva. I gialloblù, seppur ormai tagliati fuori dalla corsa al titolo, vogliono chiudere la stagione con un successo per confermare il secondo posto e lasciarsi alle spalle l’amarezza per un campionato sfumato sul filo.

Situazione ben diversa per l’Hatayspor, già retrocesso e penultimo in classifica. La squadra ha vissuto un finale di stagione complicato, con sei sconfitte nelle ultime otto gare. Tuttavia, nell’ultima giornata è arrivata una sorprendente vittoria per 0-5 sul campo dell’Adana Demirspor: un lampo d’orgoglio in mezzo a tante difficoltà. Un risultato che non cambia il destino dei granata, ma che potrebbe dare un minimo di fiducia per onorare l’ultimo impegno stagionale.