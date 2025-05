Mourinho “geloso” del suo Triplete: “Temevo che l’Inter potesse rivincerlo”

Le parole e il sarcasmo del tecnico portoghese in merito al percorso della sua ex-squadra in vista della partita di sabato

Samuele Amato Redattore 28 maggio - 12:48

Il 2010 è una cosa indelebile dalle memorie nerazzurre. L'anno del treble, delle tre "finali" decise dal "Principe che diventa re nella notte di Madrid" e della terza Champions League a 45 anni di distanza dall'ultima. Tutto sotto la guida tecnica dello Special One, José Mourinho. Proprio l'allenatore portoghese ha parlato dell'Inter e della finale di sabato contro il PSG, palesando la sua "gelosia" per quel Triplete.

Mourinho: "Il Triplete è mio!" — Un leader carismatico e allenatore che ha fatto della psicologia la sua arma vincente nel calcio. José Mourinho si ritrova alla guida del Fenerbahçe, concludendo la sua prima stagione da secondo in classifica in Turchia. Il tecnico portoghese è stato inserito nella Hall of Fame della League Managers Association, una speciale onorificenza agli allenatori di maggiore successo nel calcio inglese.

Mou non ha però lasciato solo il segno in Premier League, ma anche in Serie A. In particolare con l'Inter, con cui nella stagione 2009-10 ha conquistato lo storico Triplete. Uno scenario che, ad un certo punto dell'attuale stagione, poteva ripetersi. Infatti, i nerazzurri di Simone Inzaghi, fino alla semifinale di Coppa Italia contro il Milan, erano in corsa su tre fronti.

Su questa possibilità venuta meno, lo stesso Special One ha detto la sua ai microfoni di Sky Sports britannico. "Sarò forse un po' cattivo, ma veramente onesto. Ero preoccupato che l'Inter potesse vincere le tre competizioni. Ma io non volevo che lo facessero, il Triplete è mio!", dichiara Mourinho ridendo.

La finale tra Inter e PSG: per chi tifa Mou? — Parole che hanno raccolto le reazioni dei tifosi nerazzurri, i quali però conoscono il tipo di personaggio e per cui nutrono una profonda stima e riconoscenza. D'altronde, lo stesso Mourinho ha guidato l'Inter sul tetto d'Italia e d'Europa. A distanza di 15 anni dalla notte del 22 maggio di Madrid, i meneghini si rigiocano una finale di Champions League (la seconda in tre anni per gli uomini di Inzaghi).

Dopo la manifestazione di "gelosia", lo stesso tecnico portoghese ha parlato della partita di sabato: "Ora che hanno perso sia la Coppa Italia che il campionato, spero che l'Inter vinca la Champions League". Insomma, il cuore ancora gli dice di tifare i colori nerazzurri. Ma ha dedicato belle parole anche ai rivali e al tecnico spagnolo: "Luis Enrique sta facendo un grandissimo lavoro, trasformando il PSG. Hanno perso il numero 1, ma hanno ricostruito tutto in maniera fantastica. Se Luis dovesse vincere, sarei comunque contento per lui".