Il tedesco ha regalato la vittoria ai Whitecaps con un rigore in pieno recupero. Il coreano ha aperto su punizione la sfida contro Dallas, terminata poi sul punteggio di 1-1

Alessandro Stella 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 11:59)

Un rigore pesantissimo al quattordicesimo minuto di recupero e una punizione telecomandata dopo appena cinque giri di lancette. Così, accomunati dalla perfezione estetica di un gol su calcio piazzato, Thomas Muller e Heung-Min Son hanno realizzato le loro prime rispettive reti in Mls. Dimostrando a tutti che, al netto di carriere arrivate alla fase ultima, la classe e la personalità sono tratti incancellabili.

Vancouver e Los Angeles si godono così i loro campioni arrivati di recente dal grande calcio europeo, ma determinati a lasciare il segno anche in America. E i tifosi apprezzano. L'effetto Muller ha mandato in sold-out il BC Place Stadium nelle ultime due gare, mentre la maglia di Son risulta la più venduta negli States, superando Lionel Messi e Lebron James.

Muller di ghiaccio dagli undici metri: Vancouver batte 3-2 il St.Louis dopo una gara infinita — Per Vancouver la prima metà di agosto si è rivelata avara di risultati: 1 ko e 2 pari tra campionato e Coppa Canadese. E Muller ha esordito solo una mezz'ora lo scorso lunedì, senza incidere. Nella notte, contro il modesto St.Louis City, serviva una svolta. L'ex Bayern Monaco è stato schierato dal primo minuto e ha giocato fino alla fine.

I Whitecaps hanno sofferto più del previsto. Sono andati sotto due volte e due volte hanno recuperato grazie ai gol dei due attaccanti White e Rios. Poi i dieci minuti di recupero. E negli ultimi sessanta secondi l'episodio chiave: Laborda atterrato in area, revisione al Var e rigore concesso. Sul dischetto Muller è implacabile. Rincorsa, portiere sempre guardato negli occhi e destro centrale sotto la traversa per il 3-2 finale che tiene Vancouver al terzo posto della Eastern.

Son, punizione magica. Poi Dallas rimonta e il LAFC si accontenta dell'1-1 — Nella scorsa giornata era arrivato il primo assist. Al secondo giro di giostra invece Son ha trovato anche il gol. Il sudcoreano, subito leader dell'attacco del LAFC, ha aperto le danze dopo solo 5' nella sfida esterna contro Dallas. Punizione dai 25 metri, tiro potente e preciso che si insacca all'incrocio. E sulle tribune esplode la felicità dei tanti tifosi coreani accorsi per l'occasione.

Il gol di Son non è bastato a Los Angeles per ottenere i tre punti. Dallas ha risposto subito e al 13' ha pareggiato con Farrington e da quel momento il risultato, di 1-1, non è più cambiato. Il LAFC resta al quarto posto della Eastern con tre gare in meno rispetto alla capolista San Diego. E con l'ex Tottenham in più nel motore, può provare a sognare in grande.