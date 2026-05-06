L'Arsenal è in finale di Champions League. Dopo aver battuto l'Atletico Madrid per 1-0 con gol di Saka allo scadere del primo tempo. Un risultato magnifico per i Gunners che ora possono davvero scrivere una pagina indelebile della loro storia. Gli uomini di Arteta si trovano al primo posto in Premier League e ieri hanno strappato il pass per la finale di Budapest. A tal proposito, è intervenuto un suo ex compagno di squadra, Nacho Monreal, che ha descritto l'allenatore spagnolo ai microfoni di Prime Video Uk.

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LONDRA, INGHILTERRA- LUGLIO 28: Nacho Monreal dell' Arsenal in azione durante la partita di Emirates Cup nel match tra Arsenal e Olympique Lyonnais all' Emirates Stadium il 28 Luglio, 2019 a Londra,Inghilterra. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Il curioso episodio della cena con Cazorla

L'ex terzino ha riportato alla luce un episodio alquanto simpatico e a sprazzi surreale. Lui e, centrocampista di grandissima qualità, furono invitati a cena a casa diper assistere ad un match di Champions League. Quello che avrebbe dovuto essere un normale ritrovo tra compagni di squadra si rivelò un momento davvero sorprendente per i due calciatori. Nell'intervista ai microfoni di Prime Video Uk, Monreal ha raccontato l'annedoto:

"Una volta Arteta organizzò una cena a casa sua con tutti noi Spagnoli della squadra per assistere tutti insieme ad una partita di Champions League. Quando io e Santi arrivammo alla casa, lui era davanti alla televisione che prendeva appunti con una penna e un taccuino. In quel momento gli chiedemmo cosa stesse facendo, e lui con il suo solito tono ci rispose che stesse prendendo appunti. Da lì sia io che Cazorla abbiamo capito che poteva e sarebbe diventato un grandissimo allenatore".

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La crescita di Mikel Arteta

ha voluto sottolineare come anche in campo,Le sue qualità tecniche e le sue doti hanno da sempre evidenziato un forte trasporto verso questo lavoro. La sua capacità di osservare e capire ogni dinamica di gioco si è poi trasformata in un

Nel corso della sua carriera all'Arsenal, Monreal ha condiviso il campo con Arteta per svariate stagioni, tra il 2013 e 2019, vivendo la sua evoluzione da centrocampista a figura sempre più innovativa nel mondo del calcio. L'ex terzino ha voluto riconoscere anche i meriti del suo ex compagno di squadra, sottolineando come il lavoro del tecnico abbia portato i Gunners a competere ai livelli che una società così blasonata meriterebbe.

L'ex Arsenal ha evidenziato come quella attenzione maniacale ai minimi dettagli fosse già evidente prima del suo approdo in panchina, segno di una crescita costante.

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