Alessia Bartiromo 7 maggio 2025 (modifica il 7 maggio 2025 | 09:05)

Il calcio è fatto molto spesso di sliding doors, porte scorrevoli che si aprono su nuove ambiziose carriere e si richiudono su quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Bisogna scegliere l'attimo perfetto per attraversarle: perché basta una frazione di secondo per lasciarsi intimorire e prendere, così, inaspettatamente, la strada sbagliata. Ma cosa c'è realmente di giusto o di sbagliato nella vita: forse si può parlare di cicli finiti e di sensazioni, di biglietti di sola andata che portano in luoghi completamente diversi ma che strappano nuovi sorrisi. Ben lo sa Khvicha Kvaratskhelia che in pochi mesi ha completamente rivoluzionato la sua vita: non soltanto quella dietro a un pallone ma anche la sua quotidianità, fatta di mare, sole, volti amici e traguardi importanti, per inseguire un sogno ancor più grande atteso da tanto: quello del Psg.

Lo strappo con il Napoli e le sirene dalla Francia — Due anni e mezzo con la maglia del Napoli non è assolutamente poco per quel ragazzino arrivato dalla Georgia a testa bassa, timido e impacciato, senza parlare neanche una parola d'italiano. Il suo impatto con la serie A e in maglia azzurra è stato sin da subito devastante: decisivo in campionato, incredibile in Champions League e costantemente in crescita. Giorno dopo giorno Kvara, così come lo chiamavano i tifosi semplificando il lunghissimo cognome, ha migliorato le sue skill crescendo umanamente e tecnicamente, interiorizzando gli insegnamenti di Spalletti e regalando un contributo fondamentale nella conquista dello scudetto da parte del Napoli proprio nella sua prima stagione all'ombra del Vesuvio.

Un traguardo lampo, da record, che mancava ai partenopei da ben 33 anni. Un all in quasi inaspettato, per un'esperienza che sembrava già essere perfetta. Ma si sa, quando la vita ti dà tutto in poco tempo, è difficile avere ancora stimoli, soprattutto quando nella stagione seguente cambia completamente lo scenario. Va via Spalletti, artefice del tricolore, con un avvicendarsi incredibile di allenatori: prima Garcia, poi Mazzarri e ancora Calzona, con il 77 azzurro che inizia a dubitare fortemente della sua permanenza azzurra. Il contratto mai adeguato e rinnovato è la ciliegina, amara, su una torta pronta a restare indigesta. Al telefono infatti in estate bussa il Paris Saint-Germain che offre al giocatore un ingaggio da sogno: non più un milione di euro bensì otto più bonus.

Kvaratskhelia al Psg per l'addio più clamoroso del mercato di gennaio della serie A — L'addio era nell'aria già la scorsa estate ma ancora una volta la porta scorrevole delle grandi occasioni fa un giro in più, costringendo il 77 azzurro a restare lì, dove tutto era iniziato due anni prima. Sulla panchina del Napoli arriva Antonio Conte, che come garanzia per la rinascita del club dopo una stagione più che fallimentare chiede la permanenza dei big. Osimhen ormai è separato in casa ma ci sono da recuperare Giovanni Di Lorenzo promesso sposo della Juventus, Matteo Politano con la valigia già pronta e proprio Kvaratskhelia. La missione riesce: se i primi due hanno sposato ancora una volta la causa partenopea, per Khvicha però è diverso: resta, quasi costretto, insieme a quel malcontento che proprio non riesce ad andare via.

Le telefonate con il Psg si fanno sempre più insistenti e la testa è già sulla Torre Eiffel: da lontano i successi parigini e le ambizioni del club diventano dolce musica per le sue orecchie, pronto finalmente a ripresentarsi davanti a quella porta scorrevole e approfittare del momento giusto. Ormai, è solo questione di tempo: Kvaratskhelia e il Psg sono promessi sposi. Mai nessuno però avrebbe creduto che il matrimonio si officiasse a sorpresa a gennaio, nel bel mezzo del campionato con il Napoli incredibilmente capolista. Eppure è successo, con una cessione a cifre monstre: 8 milioni di euro + 2 di bonus di ingaggio e la consapevolezza di essere fortemente voluto da uno dei maggiori club d'Europa, che si sta giocando ancora tutto nella sua stagione.

Ici c'est Paris tra ambizioni, successi e traguardi — Le incognite alla vigilia del trasferimento erano tante per il calciatore: a Napoli era coccolato, osannato, protetto in una splendida gabbia dorata di ammirazione e consigli. A Parigi non c'è tempo per aspettare la crescita, l'ambientamento, le lezioni di francese: a Parigi ci si allena, si gioca e si deve vincere. E di tempo per smaltire il cambiamento Kvara, all'ombra della Torre Eiffel in realtà, non ne ha avuto neanche troppo bisogno.

Al suo esordio con il Psg il 25 gennaio 2025, soltanto una settimana dopo dalla sua ufficialità, ha confezionato l'assist per la rete di Dembélé. Da quel momento è stato un rapido crescendo: il 7 febbraio sigla la sua prima marcatura con la maglia del Paris contribuendo alla bellissima vittoria per 4-1 contro il Monaco in campionato. Una lunga serie di vittorie, gol e assist di estrema fantasia e qualità tornando a essere quello che tutti conoscevano nel primo anno a Napoli e conquistando con un sorriso più che meritato e vistoso già ad aprile il suo primo scudetto francese.

Kvaratskhelia e il sogno Champions con la maglia del Psg — Il suo cammino in Champions League con il Paris Saint-Germain non è stato da meno: prestazioni da standing ovation nella fase finale, insieme a scroscianti applausi nel match ai quarti contro l'Aston Villa dove ha siglato una rete meravigliosa su assist di Fabian Ruiz, per un'operazione nostalgia di marca napoletana niente male. Partita sontuosa anche per la semifinale di andata contro l'Arsenal vinta dai parigini per 1-0 in trasferta, siglando nuovamente l'assist per la rete di Dembélé.

Corsi e ricorsi storici, che portano a questa notte, alle ore 21, quando il Paris nella splendida cornice del Parco dei Principi si giocherà il tutto per tutto per un obiettivo storico: la finale di Champions League. C'è però prima da superare ancora l'ostacolo Arsenal, in una serata dalle grandissime suggestioni. le gambe non dovranno tremare, la testa dovrà essere lucida. Ad attendere colei che strapperà il pass c'è già l'Inter, che Khvicha conosce molto bene. Chissà che possano rincontrarsi proprio a Monaco. Ma una cosa è certa: da diamante grezzo, Kvaratskhelia sta diventando una pietra preziosa di inestimabile valore nel panorama calcistico mondiale, con le stimmate di un grande campione e il coraggio di chi ha rischiato tutto prendendo in mano la sua vita per inseguire dei grandissimi e splendidi sogni da realizzare.