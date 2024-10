Natan protagonista di una prestazione eroica nel derby tra Siviglia e Betis: il brasiliano scoppia in un pianto disperato a fine gara.

Luca Paesano 7 ottobre - 08:45

Il Siviglia vince l’attesissimo Gran Derbi contro il Betis e sfugge dalle zone basse della classifica, raggiungendo proprio i Verderones al decimo posto con 12 punti conquistati fin qui. Al Ramon Sanchez Pizjuan va in scena un match frizzante e, come sempre, dai nervi tesissimi. Alla fine, a spuntarla sono i biancorossi grazie ad un contestato rigore trasformato nella ripresa da Lukebakio che lascerà sicuramente qualche strascico per un mancato intervento del VAR.

Siviglia-Betis, l'ex Napoli Natan protagonista — Protagonista assoluto della sfida è stato l’ex difensore del Napoli Natan, attualmente in prestito con diritto di riscatto al Betis. Il centrale brasiliano è stato autore di un’ottima prestazione in una gara di certo non semplice, imponendosi con carattere e determinazione.

A testimoniarlo ci sono anche i numeri della sua partita. Una diga in difesa con 2 palloni intercettati, 6 duelli aerei vinti su 6 e 2 contrasti vinti su 3. Bene anche in fase di possesso, con un 86% di passaggi completati e 2 lanci lunghi su 4 riusciti. Nell’elenco dei migliori in campo, una menzione speciale la merita certamente anche lui.

Siviglia-Betis, le lacrime di Natan a fine partita — Tuttavia, Natan è balzato nelle ultime ore agli onori della cronaca anche per un altro motivo. L’ex difensore del Red Bull Bragantino ha infatti accusato un problema al ginocchio nella parte finale della partita, ma con i cambi terminati e con un derby da recuperare, il brasiliano ha deciso stoicamente di rimanere in campo al fianco dei suoi compagni.

Una prestazione che da questo punto di vista assume connotati eroici e che lo ha visto poi scoppiare in lacrime nei minuti di recupero, in un mix di dolore e delusione per il risultato che stava maturando. Ma anche questo fa parte della storia dei derby. Anche questo ha raccontato El Gran Derby.