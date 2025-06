Dopo una breve esperienza all'Al-Shabab Pavel Nedved torna in Repubblica Ceca per lavorare come DG della Nazionale

Federico Iezzi Collaboratore 20 giugno 2025 (modifica il 20 giugno 2025 | 17:39)

Pavel Nedved, Pallone d'oro con la Juventuse bandiera della Repubblica Ceca, ha deciso di tornare a casa. Il campione ceco, infatti, ha terminato la sua esperienza dirigenziale con l’Al-Shabab per assumere il ruolo di nuovo direttore generale delle nazionali della Repubblica Ceca: sarà, infatti, responsabile della nazionale maggiore e dell’Under 21.

La Furia Ceca. (Photo by New Press/Getty Images)

Le precedenti esperienze da dirigente — Da gennaio 2025 ad oggi Pavel Nedved ha lavorato come direttore sportivo dell'Al-Shabab, squadra che milita nella Saudi Pro League. Ha però deciso di chiudere questo capitolo e di lavorare per la sua nazionale, la Repubblica Ceca. Prima, dal 2010, era stato membro del consiglio di amministrazione della Juventus. Dal 2015 al 2022 è stato il vicepresidente della Vecchia Signora. Adesso ha deciso di mettere le competenze acquisite in questi anni al servizio della sua nazionale, la Repubblica Ceca.

Il ritorno a casa — La scelta di Nedved, che sarà il DG della Nazionale maggiore e di quella Under-21, rappresenta la prima mossa importante da parte del nuovo presidente della federcalcio ceca, David Trunda. Trunda ha scelto Pavel per avviare quella che, a quanto pare, sarà una vera e propria rifondazione. Le squadre nazionali ceche, infatti, non vivono un bel momento e sono reduci da alcune prestazioni decisamente deludenti: La nazionale maggiore ha subito una pesante sconfitta per 5-1 contro la Croazia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, mentre l’Under 21 ha deluso all’Europeo disputato in Slovacchia. L'ex Juventus avrà pieni poteri nella gestione di tutte e due le squadre.

La soddisfazione di Truda — La conferma del fatto che Pavel abbia accettato arriva proprio da Truda: "Posso confermare che ho deciso di presentare alla prossima riunione del Comitato Esecutivo della FACR la proposta di nomina di Pavel Nedved come direttore delle nazionali ceche, con responsabilità diretta sulla nazionale maggiore e sulla U21. Sono molto felice che il vincitore del Pallone d’Oro e manager di lungo corso di un grande club europeo abbia deciso di accettare. Questa proposta ha anche il sostegno degli altri membri del Comitato Esecutivo della FACR, quindi credo che Pavel Nedved sarà ufficialmente nominato già martedì."