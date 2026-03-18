Catapultato nella realtà madridista dei grandi, il tecnico sta migliorando sempre di più nell'affrontare le partite: in Champions ha superato due mostri sacri della competizione in maniera piuttosto agevole.

Pietro Rusconi Redattore 18 marzo - 11:26

Nessuno si sarebbe aspettato un doppio confronto così netto fra Real Madrid e Manchester City. C'erano troppe variabili a favore dei citizens. I blancos all'andata si sono presentati senza Bellingham, Mbappé, Rodrygo, Militao, Carreras, Ceballos e Alaba. Il City invece poteva contare su tutti ad eccezione di Gvardiol e Kovacic. Il risultato finale è stato un secco 3-0 al Bernabeu, grazie alla prestazione monstre di Federico Valverde, autore di una tripletta dall'alta fattura tecnica. Inoltre, il Real Madrid non sta vivendo una stagione propriamente aristocratica. In Liga la squadra spagnola ha perso 2 degli ultimi 4 match disputati (contro Osasuna e Getafe), cadendo a -4 dal Barcellona capolista. Sui risultati e il percorso stagionale ha sicuramente inciso il cambio di allenatore giunto a gennaio quando Alvaro Arbeloa ha preso l'incarico, sostituendo Xabi Alonso.

L'ex tecnico del Real Castilla ha così preso in mano il top club spagnolo per condurlo fino a fine stagione. I primi risultati, soprattutto nazionali (con l'eliminazione precoce in Copa del Rey da parte dell'Albacete), non facevano ben sperare per il futuro del tecnico spagnolo. Anche la campagna europea non era iniziata alla grande, con la sconfitta surreale contro il Benfica (il match del leggendario gol di Trubin) e il conseguente approdo ai playoff di Champions League. Tuttavia, proprio dal fantasma di José Mourinho sembra essere ripartita la squadra di Arbeloa.

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Gli entusiasmanti record di Alvaro Arbeloa — L'allenatore ad interim del club madrileno ha superato un vero e proprio record nella sua breve esperienza al Real. Un traguardo raggiunto nell'ambito della competizione europea, in cui Alvaro Arbeloa ha allenato per sole 6 partite. Il tecnico ad interim del Real Madrid è così diventato il primo allenatore ad eliminare José Mourinho e Pep Guardiola, vincendo tutte e quattro le partite contro di loro nella stessa edizione della Champions League. Inoltre, il mister ex Castilla è il terzo allenatore nella storia a sconfiggere Mou e Pep nella stessa edizione della competizione europea. Gli altri due tecnici sono Hjulmand col Leverkusen in questa stagione e Raphaël Wicky col Basilea nel '17-18.

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Alvaro Arbeloa è anche il primo entrenador del Real Madrid a vincere le prime 4 partite a eliminazione diretta della Champions League. A proposito di questi incredibili risultati, l'attuale tecnico dei blancos ha parlato così dopo la partita: "Non credo di aver fatto nulla di diverso rispetto a quanto fatto finora in questi due mesi. Continuiamo a lavorare e sappiamo che se dovessimo perdere di nuovo, i dubbi tornerebbero. Non oserei dire di poter battere un allenatore come Guardiola. Se abbiamo vinto, è grazie al lavoro dei giocatori. Non ci avrei creduto qualche mese fa, ma è successo e questo è quanto". Inoltre Arbeloa ha aggiunto: "Cosa dice di me come allenatore il fatto di aver vinto due partite a eliminazione diretta contro Mou e Pep? che ho dei giocatori fantastici. Se volete posso scrivervi un libro, ma abbiamo lavorato bene negli utimi mesi e dobbiamo continuare così".

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