Il portiere tedesco ha avuto un battibecco con un giornalista dopo la partita di Champions League in una serata che è stata storica dopo l'ennesimo record infranto

Giorgio Abbratozzato 1 ottobre - 15:31

Il Bayern Monaco sta letteralmente volando. Sono 9 vittorie su 9 partite giocate fino ad ora, 35 sono stati i goal fatti e solo 8 quelli subiti. Anche ieri sera i tedeschi hanno dimostrato la loro supremazia battendo per 5 a 1 la squadra avversaria. Uno dei temi più caldi del post-partita però non ha riguardato la partita. Il portiere tedesco Manuel Neuer ha avuto uno scambio di vedute abbastanza acceso con un giornalista dopo una domanda che non si aspettava, in cui il suo operato è stato messo in discussione.

Neuer, la critica e la risposta del portiere — Manuel Neuer è uno dei portieri più forti e che più ha rivoluzionato la storia di questo gioco. Evidentemente le parole del giornalista hanno smosso qualcosa nel portiere del Bayern che ha risposto a tono. Nel match contro il Pafos il portiere tedesco ha subito solo un goal, insignificante ai fini del risultato, ma c'è stato comunque qualcuno che ha avuto qualcosa da ridire.

Dopo la partita, un giornalista ha chiesto a Neuer se quel tiro fosse realmente imparabile. Alla prima risposta affermativa del portiere, è seguita un’altra domanda: “Hai reagito tardi?”. A quel punto, Neuer ha replicato con ironia e fermezza: “No. Ma tu sei stato un portiere?”.

La stoccata finale e il record del portiere del Bayern — Dopo che Neuer ha ricevuto un no come risposta ha deciso di rincarare la dose: “Peccato non eri un portiere. Il pallone è partito dritto, poi ha preso una traiettoria differente. Si vede che relativamente tardi prende una direzione diversa, girando verso destra. Se giocassi a calcio sapresti di cosa sto parlando. Questa è la risposta alla domanda”. Insomma Manuel Neuer ha fornito in diretta una spiegazione di fisica calcistica e anche una lezione su come rispondere a tono alle critiche.

Nonostante il piccolo battibecco, la serata è stata comunque storica per Neuer. Con il successo contro il Pafos, il portiere tedesco ha raggiunto quota 101 vittorie in Champions League, eguagliando la leggenda Iker Casillas. Davanti a lui restano solo Thomas Muller (111) e Cristiano Ronaldo (115).