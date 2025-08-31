Neves si regala una serata da sogno contro il Tolosa: il portoghese segna una tripletta firmando tre gol d'autore.

Lorenzo Maria Napolitano 31 agosto - 13:13

Dopo una stagione da record, il Paris Saint-Germain ritorna a fare la voce grossa in Ligue 1. Dopo tre partite la formazione di Luis Enrique ha strappato nove punti nel campionato francese: l'ultima vittoria, tra l'altro, con un pirotecnico 3-6 in casa del Tolosa appena ieri sera. I parigini hanno archiviato facilmente la pratica nel primo tempo con un parziale di 1-4, grazie anche all'eccezionale stato di forma di João Neves, gran protagonista del match del Psg.

João Neves da url0 con il Psg: tripletta da sogno contro il Tolosa — Il centrocampista portoghese ha iniziato nel migliore dei modi la sua seconda stagione al Paris Saint-Germain. Contro la formazione di Martínez Novell, João Neves ha dato libero sfogo a tutta la sua forza e creatività: il classe 2004 ha aperto le marcature in rovesciata dopo appena sei minuti dal fischio d'inizio, sfidando nuovamente le Sheffield Rules al quattordicesimo, con un altro gesto atletico degno di nota.

Il secondo tempo inizia così come termina il primo, con un assolo da parte del Psg e del portoghese. Il quinto gol dei parigini lo sigla Ousmane Dembélé su rigore, ma João Neves ha tempo per la firma d'autore sulla partita: al settantottesimo, su uno spunto di Kvaratskhelia e qualche rimpallo fortunato, Neves si ritrova il pallone tra i piedi ai limiti della mezzaluna, appena fuori l'area di rigore. E, di prima intenzione, indirizza un siluro su cui niente può l'estremo difensore del Tolosa Restes.

Una stagione da incorniciare, sognando il Mondiale — João Neves è stato tra i principali protagonisti del Paris Saint-Germain nel corso dell'ultima stagione. Nella zona nevralgica del campo il centrocampista portoghese ha fatto sentire il suo peso ma soprattutto ha dato costantemente prova della sua tecnica ed intelligenza calcistica. Note che rientrano nello spartito di un calciatore che non poteva non essere presente nella lista dei calciatori in lizza per la vittoria del prossimo Pallone d'Oro, la cui cerimonia si terrà il 22 settembre a Parigi.

Con questi presupposti, João Neves si prepara ad essere anche un pilastro fondamentale del Portogallo in vista dei prossimi Mondiali in Stati Uniti, Canada e Messico. Nell'edizione che potrebbe essere teatro dell'ultimo ballo di Cristiano Ronaldo con la nazionale portoghese.