Come potrebbe terminare la sfida newyorkese valevole per la quattordicesima giornata di MLS aperta a ogni tipo di risultato

Federico Grimaldi 16 maggio 2025 (modifica il 16 maggio 2025 | 17:32)

Il bellissimo "Hudson River Derby" è pronto a infiammare nuovamente la scena della Major League Soccer. Sabato sera, New York City FC e New York Red Bulls si sfideranno in un match carico di storia, rivalità e passione. Le due squadre, che rappresentano rispettivamente Manhattan e il New Jersey, daranno vita a un confronto che va ben oltre i 90 minuti di gioco. Con una città intera divisa, il risultato di questa partita non solo influenzerà le loro posizioni in classifica, ma anche l’orgoglio dei tifosi. Chi avrà la meglio? Analizziamo le formazioni, le statistiche e le chiavi di gioco per cercare di prevedere quale squadra dominerà il derby di New York.

Oppo Research: 5 Things about New York Red Bulls

I spoke with @MatthewMangam over on Hudson River Blue to talk Saturday’s Hudson River Derby. My concerns on the New York Red Bulls and why I think they can still beat New York City FC.

— Michael Battista (@MichaelBattista) May 16, 2025

New York City-New York Red Bulls, come arrivano le due squadre — Il New York City FC si presenta al derby con un rendimento solido in casa, avendo vinto le ultime due partite al Yankee Stadium. Tuttavia, la squadra ha mostrato qualche difficoltà in trasferta, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime tre trasferte. Nonostante ciò, l'attacco ha mantenuto una media di 1,5 gol a partita, mentre la difesa ha concesso in media 1,25 gol a partita.

D'altra parte, i New York Red Bulls stanno attraversando una fase altalenante, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime tre partite. La squadra ha mostrato una solida difesa, con una media di 0,75 gol subiti a partita ma l'attacco ha faticato, segnando in media solo 1 gol a partita. Nonostante ciò, la squadra ha mantenuto una posizione stabile in classifica, grazie a una difesa compatta e a prestazioni solide in casa.

Giocatori chiave e precedenti — I giocatori chiave del New York City FC e dei New York Red Bulls nel 2025 sono rappresentanti cruciali delle rispettive squadre, ognuno con caratteristiche uniche che li rendono elementi fondamentali per il successo dei loro club.

Per il NYCFC, Tayvon Gray è diventato un pilastro della difesa grazie alla sua versatilità e capacità di coprire più ruoli, oltre a essere fondamentale nel gioco offensivo con i suoi assist. In attacco, Hannes Wolf ha portato freschezza e pericolosità alla linea offensiva, risultando spesso decisivo con la sua velocità e capacità di segnare gol importanti. Monsef Bakrar, con il suo fiuto per il gol, è un altro giocatore chiave, capace di fare la differenza con la sua freddezza sotto porta e l'abilità nel creare opportunità per sé e per i compagni.

Per i New York Red Bulls, Lewis Morgan è una delle stelle più luminose, grazie alla sua incredibile velocità, abilità nei dribbling e capacità di fare la differenza con gol e assist. Morgan è spesso il punto di riferimento per l'attacco della squadra. Cameron Harper, giovane e dinamico, è stato una delle sorprese della squadra, capace di entrare in partita con grande energia e precisione sotto porta, segnando gol decisivi. Inoltre, il portiere Carlos Coronel è stato una presenza costante e affidabile tra i pali, spesso salvando la squadra con parate decisive e dimostrando un grande spirito di leadership. Questo sarà il primo incontro di quest'anno, perché l'ultimo precedente fra le due squadre risale ai playoff del 23 novembre 2024, dove furono i New York Red Bulls a prevalere con il risultato di 0-2.

New York City-New York Red Bulls, il pronostico di DDD — Il Hudson River Derby tra New York City FC e New York Red Bulls si preannuncia come un incontro equilibrato, con il NYCFC leggermente favorito ma solo di poco. Entrambe le squadre sono alla ricerca di una scintilla che possa dare slancio alla loro stagione. E questo derby potrebbe essere l'occasione giusta per far esplodere la loro potenza offensiva. Nonostante il NYCFC abbia una leggera superiorità sulla carta, i Red Bulls sono sempre una squadra pericolosa, capace di sorprenderli in ogni momento. Data la qualità dei giocatori in attacco e la loro voglia di riscatto, è molto probabile che entrambe le squadre riescano a trovare la via del gol. Un risultato che sembra molto plausibile è un 2-1 a favore del NYCFC, ma il risultato potrebbe facilmente essere ribaltato, considerando la natura imprevedibile di questo derby.